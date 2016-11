Chimie : DRT acquiert l’Américain Pinova 150 M $

150 M$, c'est ce que va débourser DRT pour acquérir Pinova Inc. selon les termes de l'accord signé avec le groupe Symrise, fournisseur mondial de parfums et d'arômes, de matières premières et de principes actifs cosmétiques, ainsi que d'ingrédients fonctionnels. Avec cette acquisition qui reste soumise à une approbation antitrust pour une finalisation en fin d'année, le Landais récupère un portefeuille produits diversifié ainsi que le site de production de Pinova basé à Brunswick en Géorgie, Etat qu'a choisi DRT pour implanter son usine américaine qui servira aussi de siège social pour sa filière DRT America LLC et qui sera opérationnelle l'an prochain.

"Avec son portefeuille produits attractif et sa forte présence sur les marchés américains, Pinova Inc. représente le parfait complément à notre activité. Cette acquisition s'inscrit dans la continuité de notre récent investissement aux Etats-Unis dans un nouveau site de production. Avec cette nouvelle combinaison d'activités, nous voyons de nombreuses opportunités de croissance pour apporter toujours plus de valeur à nos clients", explique ce matin Laurent Labatut, PDG de DRT qui compte 1.200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 350 M€ dont 80 % à l'international.

Le Landais renforce ainsi son tissu industriel qui compte déjà 4 usines en France, 1 en Chine, 3 en Inde et s'appuie sur un réseau mondial de de bureaux commerciaux pour adresser les marchés de la parfumerie, des adhésifs, des caoutchoucs, des encres et des compléments alimentaires. Pinova Inc., qui devrait réaliser cette année un CA de 111 M$, fabrique des produits dérivés de souches de pin et d'autres ressources naturelles destinés aux applications industrielles pour ses clients dans plus de 100 pays. Son portefeuille produits comprend des dérivés de colophane, des résines polyterpéniques, ainsi que des ingrédients aromatiques. Ces produits entrent dans des applications telles que les adhésifs, la construction, les revêtements et les boissons ainsi que les pneus et le caoutchouc pour l'industrie automobile.

Accord sur l'approvisionnement de matières premières stratégiques

En signant cet accord avec DRT, le groupe Symrise, basé en Allemagne (chiffre d'affaires de 2.602 milliards d'euros pour l'exercice 2015) souhaite recentrer son activité parfumerie et se concentrer particulièrement sur les solutions issues de ressources renouvelables. Symrise avait acheté en 2015 Pinova Inc., l'une des deux unités opérationnelles nord-américaines de Pinova Holdings, Inc. Les activités de l'autre entité de la holding, Renessenz, qui comprennent la fabrication des ingrédients pour la parfumerie, les produits bucco-dentaires ainsi que pour l'alimentaire et les boissons, ont déjà été entièrement intégrées dans la division Aroma Molecules du segment Scent & Care de Symrise.

Dr. Heinz-Jürgen Bertram, PDG de Symrise déclare ce matin que cet accord signé avec DRT apporte de nombreux avantages à toutes les parties :

"Pour Symrise, il déverrouille l'accès à des ressources qui nous permettent d'avancer dans le développement de nos activités parfumerie tout en sécurisant l'accès à certaines matières premières. Pour Pinova Inc., cette transaction ouvre de nouvelles perspectives dans la mesure où son activité constituera l'un des piliers de DRT qui stimulera sa croissance et renforcera sa position sur les marchés américains."

Parallèlement, Symrise continuera à entretenir des relations commerciales avec Pinova Inc., filiale de DRT America, avec le développements produits et l'approvisionnement en matières premières spécifiques stratégiques, lui garantissant un accès à des ingrédients parfumerie clés.