Un nouveau préfet en Nouvelle Aquitaine, Fabienne Buccio sur le départ

Etienne Guyot devrait être nommé préfet de la région Nouvelle Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et préfet de la Gironde lors du Conseil des ministres qui se tiendra ce mercredi 11 janvier à l'Elysée. Le préfet de la région Occitanie depuis 2018 remplacera ainsi Fabienne Buccio, qui était également arrivée à Bordeaux au printemps 2019 et a marqué l'été 2022 par sa mobilisation continue contre les incendies en Gironde.

À 60 ans, Etienne Guyot a été successivement directeur de cabinet du ministre des Collectivités territoriales entre 2009 et 2010, président du directoire de la Société du Grand Paris, le maître d'ouvrage du métro du Grand Paris Express, de 2011 à 2014, puis directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France jusqu'en novembre 2018 avant de prendre ses fonctions de préfet de région à Toulouse.

En Occitanie, il a notamment œuvré à la remise sur les rails du projet de ligne à grande vitesse au sud de Bordeaux vers Toulouse et Dax. Il était en effet depuis septembre 2021 officiellement en charge de coordonner le GPSO (grand projet ferroviaire du Sud-Ouest). Il a notamment porté la création de la société de projet au printemps 2022. En Nouvelle-Aquitaine, il pourra continuer à suivre et accompagner ce projet qui n'a jamais été aussi proche d'aboutir même si d'importantes inconnues demeurent, notamment sur le financement des 14 milliards d'euros nécessaires.

Féru d'économie, diplômé de Sciences Po (1984) et de l'ENA (promotion 1988, Michel de Montaigne), Etienne Guyot a également eu une carrière de terrain en étant successivement sous-préfet à Lyon (1992-1994), dans les Landes (2007-2009), en Meurthe-et-Moselle (2009) et dans le Gers (2005-2007). En Occitanie, il sera remplacé par Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie.

De son côté, Fabienne Buccio, nommée préfète de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine en conseil des ministres le 27 mars 2019, s'était faite remarquée auparavant en tant que préfète de Normandie aux commandes de l'inextricable dossier de la « Jungle de Calais », cette zone où s'entassaient les migrants avant d'aller tenter leur chance pour traverser la Manche et rejoindre l'Angleterre. Fabienne Buccio qui va désormais quitter Bordeaux, n'a jamais caché son attachement pour le port de la Lune et s'est toujours félicité des bonnes relations qu'elle avait les élus du Département comme de la Région ou de la Métropole.

Pendant tout cet été la préfète a notamment été aux avant-postes de la lutte contre les gigantesques incendies de La-Teste-de-Buch et Landiras, qui ont ravagé le massif des Landes de Gascogne en Gironde et plus partiellement dans le département des Landes. Originaire des Alpes-de-Haute-Provence et de formation universitaire, Fabienne Buccio a toujours défini sa fonction comme étant celle d'un arbitre et cultivé un style direct dans tous ses échanges.

