Bornes de capture, météo, aides financières : comment Libourne lutte contre les moustiques

Une très grande partie de la France est désormais concernée. Selon un bilan du ministère de la Santé en début d'année, le moustique tigre, Aedes albopictus de son nom scientifique, est désormais implanté dans 71 des 96 départements métropolitains. Observé pour la première fois en 2004 dans les Alpes-Maritimes, il a gagné la Nouvelle-Aquitaine par le Lot-et-Garonne en 2012, puis la Gironde en 2013. Il est désormais présent dans tous les départements de la région à l'exception de la Creuse. Mais, selon les scientifiques, toute la France devrait finir par être colonisée parce que le moustique tigre a précisément pour caractéristique d'être invasif. Il est aussi le vecteur potentiel de plusieurs maladies infectieuses : la dengue, le chikungunya et zika.

« 80 % des engueulades de la part des habitants l'été sont liées à la présence du moustique ! », rapporte Priscilla Rivaud, directrice de la communication à la ville de Libourne en Gironde qui a pris le sujet à bras le corps dès 2019. « C'est à cette date que l'Etablissement interdépartemental de démoustication (EID Atlantique) a été dissous », rappelle-t-elle. Dans le même temps, de nouveaux textes réglementaires sont apparus. Les moyens des maires ont été précisés, dans le décret n° 2019-258 du 29 mars 2019.

Sur le même principe qu'Ecowatt

Dans ce contexte, Libourne est sur le pied de guerre pour repérer et traiter les gîtes larvaires sur le domaine public. Parallèlement, elle a installé des bornes anti-moustiques dès 2021. Une centaine sont désormais installées à des endroits stratégiques de la ville. Elles ont permis de capturer plus de 210.000 moustiques en 2022 sur la période d'activité du moustique. « En revanche, les agents ne peuvent pas intervenir sur le domaine privé », souligne Priscilla Rivaud. La municipalité mise donc sur la diffusion des bonnes pratiques auprès des habitants. D'où la mise en place cette année de la « météo du moustique » en partenariat avec la société Qista, basée dans les Bouches-du-Rhône, qui lui fournit déjà les bornes anti-moustiques.

Ces bornes étant connectées, elles permettent le suivi, à distance, de l'évolution des populations de moustiques. Grâce à la météo du moustique, les habitants sont informés en temps réel des niveaux d'infestation de leur ville. Le niveau de vigilance est vert, orange ou rouge et, en fonction, les habitants reçoivent des recommandations via l'application smartphone « Libourne dans ma poche », les réseaux sociaux et les panneaux d'affichage de la ville. L'information est également centralisée sur le site meteomoustique.libourne.fr.« Cela fonctionne sur le même principe qu'Ecowatt. Tel niveau de capture va déclencher un niveau d'alerte qui va être pondéré par les prévisions météo qui sont des facteurs essentiels de l'émergence et du développement du moustique », explique Adrien Le Rouxel, directeur commercial de Qista. Objectif : contrer les nuisances par des gestes adaptés et une vigilance citoyenne renforcée.

Un budget de 300.000 euros en trois ans

« Le moustique-tigre qui réclame une lutte au porte à porte, maison par maison impose une hausse des moyens humains et matériels. L'objectif de la météo du moustique est de faire prendre conscience aux Libournais qu'ils doivent eux aussi agir chez eux, sur leur balcon, dans leur jardin. C'est par des gestes individuels que nous réussirons collectivement à repousser les nuisances du moustique tigre », explique Philippe Buisson, maire de Libourne.

Premier motif de satisfaction : « Nous terminons une session de réunions de quartiers et le message commence à passer sur l'importance d'agir chez soi », reconnait Priscilla Rivaud. La collectivité a également mis en place une aide à l'acquisition d'une borne anti-moustique. Egale à 20% du coût total HT, elle est plafonnée à 200 euros pour l'achat d'un piège, à hauteur d'une aide par foyer. En trois ans, la ville de Libourne a consacré un budget de 300.000 euros à la lutte contre le moustique,. Il comprend les traitements préventifs ainsi que l'achat des bornes.