Lectra a été primé à Texprocess pour sa nouvelle offre "Fashion on demand"

Leader mondial dans la conception et le développement de robots de découpe de matériaux souples, pour l'ameublement, l'automobile (air bags) et la confection vestimentaire le groupe Lectra, à Paris et Cestas (Gironde), dont Daniel Harari est le PDG, vient d'être primé au salon Texprocess, qui s'est tenu à Francfort-sur-le-Main du 14 au 17 mai dernier.

Le groupe fondé à Cestas, où se trouvent encore la cellule recherche et développement, l'appareil de production et la vitrine technologique internationale a été primé pour sa toute nouvelle offre baptisée "Fashion on demand by Lectra" ("Mode à la demande par Lectra") et s'est vu remettre le Prix de l'innovation (Innovation award) Texprocess 2019.

Une offre qui rend possible la production de vêtements sur-mesure à des tarifs proche du prêt-à-porter. Cette nouvelle prestation, que Lectra commence tout juste à commercialiser, est au cœur du projet usine 4.0 tel que l'a développé le groupe pendant les quatre précédentes années.

Lectra est très implanté à Hongkong mais aussi en République populaire de Chine (DR-Lectra).

Possible aussi de personnaliser en dégradant le produit

"Nous sommes très honorés de recevoir le prestigieux Prix innovation 2019 de Texprocess, un rendez-vous international incontournable pour tous les acteurs de l'industrie de la mode. "Mode à la demande par Lectra" permet aux entreprises de mode de produire des vêtements personnalisés aussi vite que du prêt-à-porter, et sans générer de stocks puisque les articles ne sont fabriqués que dans les quantités commandées" déroule Holger Max-Lang, directeur Europe du Nord et de l'Est, Moyen-Orient, de Lectra.

Cette innovation permet d'automatiser la totalité du processus de personnalisation d'un vêtement, de la réception de la commande et du développement produit à la découpe du tissu. Elle se décline en deux packages qui devraient lui assurer un succès international. Le premier est centré sur le sur-mesure, tandis que l'autre s'intéresse à la customisation, avec à la clé une altération des caractéristiques du produit ! Il ne s'agit pas de proposer cette prestation directement au client final. Comme le précise la direction de Lectra cette dernière s'intègre dans une stratégie d'entreprise plus globale.

"Cette solution intégrée et clé en main automatise la production à la demande, de la réception des commandes à la salle de coupe, en passant par les phases de développement produit. Les entreprises peuvent définir les critères et niveaux de personnalisation pour chaque article selon le package produit, puis lancer la production immédiatement" explique ainsi la direction.

L'obtention de ce prix est une première reconnaissance par ce salon allemand devenu une référence en nouvelles technologies et nouveaux processus.