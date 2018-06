Alimentation : à La Rochelle les JAS font un carton plein

La 12e édition des Journées Aliments et Santé (JAS), organisée les 20 et 21 juin derniers à La Rochelle par le Critt (centre régional d'innovation et de transfert de technologie) agro-alimentaire, que dirige Philippe Boiron, a dépassé ses objectifs.

"Nous avons reçu 900 participants en 2016, 1.000 en 2017 et plus que prévu en 2018, avec 1.100 personnes. Plus de 3.000 rendez-vous en face à face ont eu lieu pendant ces deux journées. Pour ce faire, les participants renseignent leur activité, ce qu'ils proposent ou viennent chercher, puis formulent leurs souhaits de rendez-vous. C'est ainsi que nous avons collationné plus de 6.000 souhaits, pour environ 3.000 rendez-vous" éclaire pour La Tribune Philippe Boiron.

Quête du plaisir et consommation durable

Centrée sur l'innovation pour l'alimentation durable, cette manifestation biannuelle est "la seule en région Nouvelle-Aquitaine et la plus importante de France" souligne le directeur. En plus des 8 conférences et 11 ateliers, qui ont mobilisé près de 45 experts, ces deux journées ont été aussi l'occasion pour les laboratoires de recherche de participer à l'exposition consacrée à l'innovation, où a été présentée une centaine de produits nouveaux. Parmi les sujets abordés les circuits courts "comme réponse aux attentes sociétales", et la quête du plaisir, du goût "et l'envie de consommer durablement" étaient au programme.

"Dans cet espace innovation nous avons présenté une exposition croisée avec autant de produits internationaux, pour mettre à jour les tendances à l'œuvre sur les marchés mondiaux. Au total nous avons présenté 200 produits nouveaux, soit deux fois plus que d'habitude" détaille Philippe Boiron. Cette manifestation a par ailleurs été l'occasion d'un concours de pitchs qui a permis de primer trois startups : avec à la première place WindWest (La Rochelle), Résurrection (Bordeaux-Paris) et Dataswati (Orsay).