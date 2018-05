Sportnovae : une bonne raison de se (re) mettre au sport ?

L'application mobile Sportnovae propose de réserver et de payer une participation à une activité sportive ponctuelle. « La distinction avec les autres applis sportives, c'est que nous nous fondons sur le sport ponctuel, la découverte. C'est différent d'un abonnement à long terme, c'est le plaisir du sport sans l'engagement », explique Clément Bonneau, 26 ans et titulaire d'un master 2 "entreprenariat et création d'entreprise" de l'IAE de Bordeaux.

« Nous ciblons trois profils : les touristes, d'affaire ou non, les étudiants et les salariés qui veulent se détendre », ajoute ce diplômé d'un master de Staps de l'Université de Poitiers où il a rencontré Hugo Caillier, 27 ans. L'application mobile a été mise à disposition pour le système d'exploitation Android il y a dix jours et la version pour iPhone devrait suivre en septembre. Les créateurs annoncent 60 utilisateurs pour 16 prestataires partenaires à Bordeaux Métropole. Ces derniers représentent une offre de 90 fiches de prestations ponctuelles, dans 25 lieux de l'agglomération bordelaise - structures professionnelles comme coachs indépendants (squash, crossfit, escalade, zumba, fitness...).

L'application est gratuite pour l'utilisateur et les deux entrepreneurs comptent se rémunérer grâce aux commissions perçues sur les réservations réalisées par le biais de l'application. Ces commissions facturées aux prestataires s'élèvent à 30 % du prix de la réservation, soit en moyenne 4 €. "Les tarifs de l'application ne sont jamais supérieurs (et parfois inférieurs) aux tarifs standards", promet Clément Bonneau.

L'autre avantage atout de l'application est le concept des "teams", des parrainages permettant de gagner des points convertibles en euros à dépenser sur l'application. « On attend plusieurs milliers d'utilisateurs à la fin de la première année et une levée de fonds pour s'exporter le plus vite possible dans les grandes villes de France », projette Clément Bonneau. Même si le modèle économique n'est pas encore affiné, ils visent environ 6.000 € de chiffre d'affaires en 2018. "Cela nous permettra de prouver que le projet a du potentiel et de procéder à une levée de fonds : si l'on veut recruter, il faudra aller chercher de 200.000 à 300.000 € ! », espère-t-il.