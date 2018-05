Du temps contre un hébergement : la Technopole Montesquieu teste un nouveau concept pour ses startups

Il s'agit de l'une des premières réalisations du projet baptisé Eurekapole par la Communauté de communes de Montesquieu. La Technopole Bordeaux Montesquieu - structure d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement de créateurs d'entreprises sur 45 hectares à Martillac - accueille désormais une communauté collaborative d'innovation, composée de 5 startups (D33D - Exogreen, Interdrones, Kitewinder, Kreaqui) et d'une association (Replay), adossée à un atelier de fabrication. C'est un tout nouveau concept :

"En contrepartie de la mise à disposition de locaux et de machines, cette communauté collaborative offre du temps d'ingénierie ou de conseil, d'accompagnement et de formation aux différents porteurs de projet désireux de tester leurs concepts au sein du fablab" précise Mathilde Simard, responsable de la communication au sein de la Communauté de communes de Montesquieu.



Des projets collectifs



Concrètement, un porteur de projet peut ainsi être appelé à collaborer sur des projets tiers, "pas concurrents bien sûr" précise Jean-Philippe Dubern, chargé de mission pour le fablab Eurekafab. "Il est également amené à travailler sur des projets collectifs. Pour reprendre un exemple concret, plusieurs entreprises de la communauté collaborative ont élaboré un procédé de coulage de plastique résine qui permet de sortir des pièces en plastique sans faire appel à l'injection plastique. C'est beaucoup plus intéressant financièrement. La propriété est collective" ajoute-t-il.



"La communauté collaborative est un outil au service du territoire et donc du développement économique du territoire. Mais ce modèle d'hébergement contre service n'existait pas. Nous n'avons donc aucune référence de fonctionnement" reconnait Jean-Philippe Dubern.



12 M€ d'investissement

A terme, cette communauté collaborative et le fablab intégreront un nouveau bâtiment de la Technopole début 2019. Le fablab sera alors ouvert aux professionnels, aux étudiants mais aussi aux habitants. La première pierre sera posé début juillet. Le projet Eurekapole prévoit également la construction d'un second bâtiment qui accueillera des salles de conférence, des restaurants, un musée du numérique mais aussi des laboratoires partagés. Il devrait voir le jour deux ans plus tard, soit en 2021. L'investissement pour le premier bâtiment s'élève à 3 M€, 9 M€ pour le second.



"La Communauté de Communes de Montesquieu voit plus grand pour offrir de nouveaux services innovants aux entreprises présentes sur ce site et à celles qui seront accueillies" explique Mathilde Simard.

La Technopole Bordeaux Montesquieu abrite actuellement 100 entreprises, soit 1.300 emplois, dans les secteurs des biotechnologies, éco-technologies et de la vitiviniculture, du numérique et de l'électronique.

Une projection du futur bâtiment du fablab de la Technopole Bordeaux Montesquieu (crédit cabinet d'architecte Pizon)