Acteon prend le contrôle de deux sociétés

Spécialisée dans l'équipement dentaire et médical, Acteon, à Mérignac (Gironde), entreprise de taille intermédiaire (ETI) qui emploie 850 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 161 M€ en 2017, soit +10 % sur un an. Acteon, à l'avant-garde des technologies les plus pointues, en particulier à ultrasons pour les soins dentaires, réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires à l'export, avec l'Europe (42 % de l'activité globale), l'Amérique du Nord (25 %) et l'Asie (21 %). Le groupe, dirigée par Marie-Laure Pochon, qui en est la PDG, annonce deux opérations de croissance externe. Tout d'abord avec la reprise de Prodont-Holliger, à Olliergues (Puy-de-Dôme), qui génère plus de 3 M€ de chiffre d'affaires pour près de 500.000 € de résultat net l'an dernier, et qui fabrique des instruments dentaires (diagnostic, restauration, extraction, etc.).

Et puis ensuite avec celle de la société brésilienne Micro-Imagem, spécialisée en radiologie. "Avec ces deux acquisitions ciblées, l'une venant renforcer l'équipement dentaire, l'autre notre empreinte géographique en Amérique Latine, l'année 2017 marque une nouvelle étape dans notre développement, avec une croissance à deux chiffres" relève en particulier Marie-Laure Pochon. La région Amérique du Nord est en plein essor avec une croissance moyenne de +57 % des ventes d'Acteon en 2017, pour un chiffre d'affaires de 43 M€. Dans ces territoires les produits d'Acteon sont distribués par Schein et Patterson, les plus grands distributeurs de la place.