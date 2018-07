La Tribune Wine's Forum : rendez-vous le 16 octobre 2018

Né sous le nom Les Talents du vin, l'événement de La Tribune dédié à la filière des vins et spiritueux a pris un virage important en 2017. La 4e édition, rebaptisée La Tribune Wine's Forum, a pris une dimension supplémentaire en évoluant vers un rendez-vous plus participatif, plus prospectif et plus pédagogique. La vocation initiale, elle, a été préservée : mettre à l'honneur la filière dans son ensemble sous ses différents aspects, en récompensant des initiatives et des acteurs économiques audacieux et innovants.

La 5e édition aura lieu le mardi 16 octobre 2018 à la Cité du vin. Organisée par La Tribune, elle sera placée sous le parrainage officiel de Kedge Business School, en partenariat avec la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Le programme précis de la soirée sera dévoilé en septembre. Il sera articulé autour de keynotes, de masterclass et de la remise de 5 prix dans les catégories Equipementier, Jeune vigneron, Innovation, Prix du jury et Talent de l'année.

D'ici là, un jury composé d'acteurs reconnus de la filière se réunira pour départager les nominés.

Renseignements : mikael.lozano[at]latribunebordeaux.fr