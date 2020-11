Forum Agriculture Innovation : rendez-vous en direct le 30 novembre 2020

Le secteur de l'agro-alimentaire, parce qu'il se situe à la croisée d'enjeux environnementaux, économiques, sanitaires et sociaux fortement interdépendants, est aujourd'hui en pleine mutation et sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Production, transformation, distribution, consommation, ce Forum réunira des experts, acteurs et représentants de collectivités locales qui pensent et participent à la construction de l'alimentation de demain. Y seront donc abordées les solutions innovantes et performantes développées et proposées pour répondre aux besoins d'écologie, de consommation responsable, de transparence, de qualité, de sécurité sanitaire mais aussi de personnalisation de la consommation et de modernisation de la distribution.

100 % en ligne, ce Forum a vocation à être un laboratoire d'idées qui illustrera l'agilité et le dynamisme d'un secteur défié par les consommateurs, pénétré par les nouvelles technologies mais aussi bousculé par la crise sanitaire.

Programme de l'après-midi :

14h00 - 14h10 : Ouverture officielle par le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset

14h10 - 14h30 : Introduction par Xavier Boidevézi, Secrétaire national en charge de la FoodTech

14h30 - 15h30 : Table ronde « La technologie au service de l'alimentation » en présence de :

Thierry Blandinières, CEO InVivo

Sabine Brun-Rageul, Directrice Bordeaux Sciences Agro

Cyril Texier, Président de la French Tech Bordeaux

Erwan Simon, Co-fondateur & CEO, CibleR

15h30 - 15h45 : Pitch « Les nouvelles stratégies de distribution »

Laurent Bourgitteau-Guiard, Directeur 1Kubator

15h45 - 16h50 : Table ronde « L'innovation à l'écoute des consommateurs » en présence de :

Thomas Boisserie, Directeur général, Pauline Air Farm

Virginie Broncy, Fondatrice, Le Potager d'à côté

Marie Kerouedan, Co-fondatrice et Présidente, Resurrection

Yann Priou, Directeur du développement, NextAlim

16h50 - 16h55 : Conclusion :

Jean-Pierre Raynaud, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la mer et de la montagne

Forum Agriculture Innovation, lundi 30 novembre 2020, de 14h à 17h00, en direct sur www.latribunebordeaux.fr et nos réseaux sociaux

>> Je m'inscris pour assister à cet événement