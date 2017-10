Les femmes 20 % moins payées que les hommes en Nouvelle-Aquitaine

D'après une étude publiée hier par l'Insee, en Nouvelle-Aquitaine en 2014, les femmes percevaient en moyenne 20 % de salaire net mensuel de moins que les hommes.

"Les inégalités sont particulièrement fortes dans le commerce, l'industrie et les services aux particuliers, pour lesquels la part des femmes cadres est moins importante (...). Les écarts mesurés atteignent 28 % dans le secteur du commerce : les femmes y sont aussi nombreuses que les hommes mais occupent deux fois moins souvent qu'eux des fonctions de cadres, emplois mieux rémunérés", avance l'Insee.

En Nouvelle-Aquitaine, une femme salariée percevait en moyenne 1.516 € de revenus salariaux nets mensuels en 2014 contre 1.896 € pour un homme salarié également, tous secteurs et toutes catégories socioprofessionnelles confondus.

L'Institut national de la statistique liste plusieurs facteurs expliquant ce gouffre qui ne se réduit que trop lentement (-2,3 points depuis 2009) :

"La moitié de l'écart salarial mensuel régional s'explique par le temps de travail exercé : sur l'année, la durée de travail des femmes est souvent inférieure à celle des hommes parce qu'elles sont plus souvent à temps partiel ou avec des périodes sans travail. L'inégale répartition des emplois des femmes et des hommes par secteurs et catégories socioprofessionnelles explique une autre partie de l'écart de salaires. Enfin, un tiers de cette différence salariale relève d'effets non mesurés (ancienneté dans le poste ou l'entreprise, diplôme, discriminations...)."

Toujours d'après l'Insee, en Nouvelle-Aquitaine, 32 % des femmes connaissent au moins une période sans contrat de travail au cours de l'année, contre 14 % des hommes.

De grosses différences d'un département à l'autre

Au plan régional, la Nouvelle-Aquitaine fait légèrement mieux que la moyenne française, qui affiche un écart de 22 % entre les femmes et les hommes. A l'échelle départementale, les situations sont extrêmement contrastées. Dans la Creuse par exemple, où les salaires nets mensuels sont en moyenne les plus modestes de la région, l'écart est de 11 %. Mais il est de 24 % dans les Pyrénées-Atlantiques, où les revenus salariaux sont parmi les plus élevés. Gironde (23 %) et Landes (21 %) sont également au-dessus de la moyenne néo-aquitaine.

"L'étendue des écarts de rémunération y reflète des spécificités économiques : présence plus marquée des hommes dans les emplois de cadres, mieux rémunérés, et surreprésentation des femmes dans des secteurs d'activités aux salaires plus faibles."

Si l'on s'intéresse de plus près à la population des cadres, on s'aperçoit vite que les écarts salariaux sont encore plus marqués : 25 % en moyenne en Nouvelle-Aquitaine, avec des pointes à 29 % dans les Pyrénées-Atlantiques et de plus de 25 % en Gironde, dans les Landes et dans la Vienne.