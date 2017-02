Accès Industrie a réussi sa recomposition capitalistique

Accès Industrie, à Tonneins, en Lot-et-Garonne, PME spécialisée dans la location et la vente de nacelles élévatrices, chariots télescopiques et industriels, qui emploie 340 salariés en France, répartis dans 29 agences, vient de publier son chiffre d'affaires 2016. La société, cotée en Bourse, a réalisé un CA de 53,2 M€ l'an dernier, en hausse de +5,6 % sur un an.

Comme le souligne le communiqué de la direction du groupe, fondé et dirigé jusqu'à 2016 par Daniel Duclos, ce niveau d'activité est nettement supérieur aux prévisions qui avaient été faites pour l'exercice 2016, à 52 M€. Accès Industrie a enregistré quatre semaines de hausse ininterrompue de son chiffre d'affaires l'an dernier, avec un 4e trimestre à 14,3 M€, soit une progression de +10,7 % sur un an.

Butler Capital Partners a renforcé ses positions

Pendant les trois premiers trimestres 2016, sur neuf mois, le chiffre d'affaires d'Accès Industrie avait progressé de +4,3 %, à 38,7 M€. Au 1er semestre 2016, Accès Industrie a généré un résultat net de 2,1 M€ représentant 8,4 % du chiffre d'affaires. Depuis juillet dernier, le fonds d'investissement Butler Capital Partners a renforcé ses positions au sein de la Financière Accès Industrie (FAI) qui contrôle 77,56 % du capital du groupe, suite au retrait de Daniel Duclos, en portant la part de ses actions dans FAI de 50,1 % à 60 %.

Les deux autres actionnaires détiennent 20 % chacun de FAI, il s'agit du président du directoire, Eric Lacombe, et du directeur général, Pascal Meynard, que La Tribune, à Bordeaux, alors Objectif Aquitaine, avait eu l'occasion de recevoir à l'un de ses Petits Déjeuners. Accès Industrie dispose d'un parc de 5.000 machines mobiles. L'an dernier le groupe lot-et-garonnais a mis en vente de nouvelles machines qui ont été rapidement absorbées par le réseau commercial selon la direction. Malgré un environnement économique qualifié par le groupe d'encore "incertain", Accès Industrie parie sur la poursuite de la croissance en 2017.