Redéployée, Acces Industrie renoue avec la rentabilité

Le groupe lot-et-garonnais (siège à Tonneins) Acces Industrie vient d'annoncer à ses actionnaires le retour à la rentabilité. Spécialisée dans la location et l'entretien de chariots élévateurs, de nacelles élévatrices à destination du secteur de la construction, Acces Industrie, société créée en 1998, avait connu un très fort développement de son activité dans ses premières années. Subissant de plein fouet la crise économique européenne, et son impact sur le marché de la construction, le groupe Acces Industrie a amorcé, en 2015, un repli stratégique en Europe. Fin 2015, et après avoir fermé ses filiales espagnoles, portugaises, Acces Industrie a vendu Maroc Elévation, sa dernière filiale étrangère, au groupe Loxam, plus précisément à sa filiale marocaine, Atlas Rental.

Une stratégie de réduction des coûts qui s'est accompagnée d'un renforcement commercial sur son marché le plus porteur : la France.

Le meilleur résultat net des 10 dernières années

Stratégie qui semble payante puisqu'à l'issue du premier semestre 2016, Acces Industrie annonce un chiffre d'affaires de 25,03 M€ en hausse de 2 % par rapport à la même période en 2015 qui comptait alors le chiffre d'affaires de sa dernière filiale marocaine (731.000 euros).

A structure comparable la croissance des ventes s'élève à près de + 5 %.

Le résultat net du groupe, détenu majoritairement par Butler, atteint 2,1 M€, soit 8,4 % du CA. Il atteint, de fait, son plus haut niveau depuis 10 ans.

A nouveau rentable, Acces Industrie maintient ses hypothèses de chiffre d'affaires annuel 2016 à 52 M€ (contre 50 M€ en 2015).

S'appuyant sur des fonds propres en hausse de 2 M€ (près de 34,8 M€ au total), le groupe lot-et-garonnais poursuit sa politique d'investissements visant à optimiser, moderniser et même diversifier son parc machines.

En outre, Acces Industrie vient de se doter d'un nouveau directeur technique, Lionel Buzet, et lance une nouvelle activité : Acces Industrie Sales. Pilotée par David Beltrame, ce nouveau département est consacré, comme son nom anglais l'indique, à la vente de machines.