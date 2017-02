Suppression de la carte IDTGVMAX : les usagers s'attaquent à la SNCF

"IDTGVMAX c'est fini", a annoncé la SNCF. Sur une chanson de Jean-Louis Aubert, la communauté des maxtrotteurs lui répond "mais, non, on va pas s'dire au revoir sur le quai d'une gare". Depuis l'annonce par la SNCF de la suppression fin avril de la carte IDTGVMAX, beaucoup d'utilisateurs sont en colère. Concrètement, cette carte lancée en janvier 2015 permet de voyager dans toute la France en illimité à bord de trains IDTGV pour 59,99 par mois et sans condition d'âge. 10.000 personnes l'ont acquise. Elle sera donc supprimée le 27 avril. Une nouvelle carte TGVMAX est commercialisée à destination des seuls 16-27 ans. C'est là que le bât blesse. 7.000 maxtrotteurs ont plus de 27 ans.

Face à la fronde des utilisateurs sur les réseaux sociaux et au lancement d'une pétition sur change.org qui a recueilli à ce jour 5.600 signatures, une réunion a été organisée mercredi dernier à l'initiative de la SNCF. Résultat : elle se donne un mois pour présenter de nouvelles solutions. Ce n'est pas suffisant pour les utilisateurs. Parmi eux, beaucoup d'intermittents mais aussi des avocats. Le cabinet Bensaid avocats, personnellement concerné, envisage très prochainement l'envoi d'une mise en demeure à la SNCF. 500 personnes, qui ont versé 20 euros chacune, sont pour le moment partantes. "Le but est de ne pas arriver à une action collective mais si on est obligé, on le fera", explique Jonathan Bensaid, avocat.

"Attention dans ce cas à différencier une action de groupe et une action collective. L'action de groupe introduite en France par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est conduite par une association de défense des consommateurs et ne porte que sur le préjudice financier. L'action collective, réunion d'actions individuelles, est lancée par un avocat."

Le cabinet d'avocats a déjà des arguments mais n'en dévoilera qu'un dans l'immédiat :

"L'article 16.2 des conditions générales de vente mentionne de manière explicite les modalités de résiliation du contrat à l'initiative d'iTGV, et précise, en tout état de cause, l'exigence de l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception comme mode de notification de la résiliation. Toutefois, seul un courriel a été envoyé à une partie des usagers iDTGVMAX."

Avec la suppression de cette carte, c'est le portefeuille des maxtrotteurs qui est touché mais "le problème, c'est surtout que beaucoup de personnes ont organisé leur vie professionnelle et personnelle autour de cette carte", explique Raphaël Manas, l'un des coadministrateurs du groupe facebook "suppression de l'offre IDTGVMAX". Un exemple à Bordeaux :

"J'ai débuté des cours de comédie à Paris il y a 3 semaines. J'ai payé pour ces cours organisés à raison d'un jour par semaine. Si j'avais su que cette carte était supprimée, je ne me serais probablement pas lancé dans cette aventure. J'ai plus de 27 ans, donc pas de report possible sur la carte TGVMAX", explique Olivier.

Il y a aussi ceux qui travaillent à Paris et habitent avec leur famille en province. "Nous n'avons que 3 mois pour nous organiser. D'où la colère", renchérit Raphaël Manas. "Cette carte était un vrai pas en avant de la SNCF. Tout le monde se met à l'illimité. On ne peut pas faire un retour en arrière comme ça." Les maxtrotteurs demandent un maintien de cette carte ou une la mise en place d'une offre pérenne et similaire illimitée. A Bordeaux, ils ont prévu de se retrouver dans le courant de la semaine pour en parler. Un autre sujet pourrait être évoqué : la suppression des IDTGV avec l'arrivée de la LGV en juillet prochain.