Bordeaux : les Transports Henri Ducros rachetés par le groupe lyonnais Dimotrans

Le groupe de transport multimodal international et de logistique lyonnais Dimotrans, présent dans 160 pays, étoffe, avec l'acquisition du messager national Transports Henri Ducros (10 agences, 46 millions d'euros de CA et 280 collaborateurs), dont le siège se trouve à Bruges (33), un répertoire riche d'une offre multi-métiers. Cette acquisition, qui doit permettre au groupe créé il y a 30 ans de se positionner sur le devant de la scène des transporteurs et logisticiens français, s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 2015-2020. Baptisé Evolo, il prévoit un doublement du chiffre d'affaires du groupe à 500 M€ à l'horizon 2020, contre 206 M€ actuellement.

"Pour Dimotrans, cette intégration permet de compléter son offre de distribution nationale et pour Ducros, elle constitue une ouverture sur l'international, explique Salvatore Alaimo, président de Dimotrans Group. C'est également pour nos deux sociétés, un choix de qualité de service et d'agilité pour nos clients respectifs avec la proposition d'une solution complète, du point de production au point de distribution, constituant ainsi une alternative aux grands groupes."

Cette opération de rachat a été orchestrée par les directions des deux entités qui restent en place.

Le plan stratégique de l'entreprise jusqu'en 2020 prévoit également, outre la transformation digitale de l'entreprise, le développement de marchés de niche (aéronautique, wine & spirits, e-commerce, fashion) mais aussi la poursuite de sa croissance externe. L'entreprise a investi l'an dernier dans la e-logistique avec le rachat de SCP, avant de consolider sa spécialisation sur le marché de la mode avec FashionPartner, déjà initiée en 2012 avec le rachat de LDI. Le rachat des Transports H Ducros ne devrait ainsi pas être le dernier.