Naquidis, le hub quantique qui doit faire rayonner la Nouvelle Aquitaine à l’international

Développer les synergies entre recherche fondamentale quantique et tissu industriel : telle est la mission confiée au hub Naquidis, lancé en octobre 2020 par la Région Nouvelle-Aquitiane et cinq institutions scientifique (1). "Il nous faut consolider et amplifier le terreau de créativité déjà bien fertile en Nouvelle-Aquitaine", indique à La Tribune Philippe Bouyer, directeur de l'Institut d'optique graduate school (IOGS) régional et à ce titre porteur du projet. Pour ce faire, "trois chaires thématiques de renommée internationale seront créées dans les six mois : sur les capteurs quantiques, les composants quantiques dans des technologies rapidement industrialisables, et l'ingénierie logicielle"....