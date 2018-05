Atlandes offre des lunettes connectées contre la somnolence au volant

Des lunettes connectées pour lutter contre la somnolence au volant : elles s'appellent "Prudensee" et sont développées par la startup Ellcie Healthy. Créée en 2016 et installée à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, elle a fait partie des 800 startups mondiales sélectionnées pour exposer au CES 2018 de Las Vegas ; elle a également reçu le prix innovation décerné par la Sécurité routière en 2018 dans la catégorie "équipements de prévention routière".

Des capteurs qui détectent les mouvements de paupière

"L'objectif est de détecter l'endormissement. On a des capteurs physiques, physiologiques et environnementaux qui détectent les mouvements des paupières. Une étude menée avec le CNRS il y a trois ans avait établi le lien entre l'évolution des clignements et le niveau de fatigue. Les capteurs vont aussi prendre en compte les bâillements, les chutes de tête, les écarquillements des yeux, ou encore la température du cockpit", explique Philippe Peyrard, ancien directeur général de l'opticien Atol, créateur de la startup et concepteur des Prudensee. "Si ces signes sont détectés, le conducteur peut recevoir une notification sur son smartphone, les passagers aussi s'ils sont enregistrés sur l'application. Les montures peuvent fonctionner de manière autonome, il y a deux alertes : une sonore avec un buzzer, et une visuelle, des LEDs rouges s'allument dans le champ visuel", détaille-t-il. "Via la plateforme Europ assistance, l'assistance peut vous appeler et vous accompagner grâce à la géolocalisation jusqu'à la prochaine aire de repos."

Fabriquées en France (conception, design et production), ces lunettes seront commercialisées fin août dans les 1.200 magasins Optic 2000 au prix de 289 €.

Pour Philippe Peyrard, il existe un marché pour ce genre d'innovation de "haute technologie au service de la sécurité. Il y a deux publics : les particuliers et les transporteurs. On travaille sur l'ouverture du marché italien ; sur un pilote pour le groupe Sanofi, pour leurs représentants médicaux qui sont toujours sur la route [...] Le groupe Valeo a aussi signé un partenariat."

Une centaine de paires pour Atlandes

D'après l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA), la somnolence au volant reste la première cause d'accident mortel sur l'autoroute. 29 % seraient dus à l'endormissement.

Atlandes, concessionnaire de l'A63, l'autoroute des Landes entre entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne, vient de s'associer à Ellcie Healthy via la signature, mercredi 23 mai d'une convention de partenariat de 4 ans dans le cadre de sa politique de sécurité routière.

"Il y a d'autant plus de risques si la route est monotone. L'autoroute des Landes est quasi rectiligne et le paysage change peu. Atlandes fait chaque année des campagnes de sensibilisation. La lutte contre la somnolence fait partie d'un axe de plus en plus en vogue, de plus en plus règlementé aussi. La responsabilité pèse de plus en plus sur les employeurs des salariés qui sont sur la route", explique Philippe Peyrard.

"Nous avons acheté presque 100 paires de lunettes connectées, pour les offrir aux partenaires locaux et aux plus fidèles abonnés, annonce Olivier Quoy, le directeur général d'Atlandes. Notre intérêt là-dedans est d'éviter la première cause d'accidents. Nous allons aujourd'hui en distribuer aux transporteurs, aux abonnés et aux patrouilleurs, et nous continuerons à en faire la promotion", précise-t-il.

Ludovic Pierrat, directeur de cabinet du préfet des Landes, Olivier Quoy, directeur d'Atlandes, Philippe Peyrard, fondateur d'Ellcie Healthy (photo Agence PJC)