Forum Santé Innovation : Denise Silber en invitée d'honneur

Quelles sont les révolutions technologiques qui apporteront demain de réelles avancées, concrètes, en matière de santé ? Quels sont les atouts et les faiblesses de la e-santé française au moment de s'internationaliser ? Ces deux thèmes seront au cœur de la 2e édition du Forum Santé Innovation organisé par La Tribune le 20 juin 2018 à Bordeaux, à l'Institut culturel Bernard Magrez. Après une première édition en 2016 qui avait attiré plus de 350 professionnels, ce 2e opus fera témoigner des dirigeants d'entreprises et acteurs économiques régionaux et nationaux qui viendront partager leurs expériences et se livrer à un exercice de prospective, tout en restant fermement ancrés dans le concret. Au programme :

9h : Ouverture du forum

9h10 : Keynote sur le paysage français de la e-santé et ses perspectives, assurée par Denise Silber, présidente-fondatrice de Basil Strategies et des congrès Doctors 2.0 & You.

Née à New York, Denise Silber a rejoint l'Europe à l'issue de ses études à Havard notamment, en tant que vice-présidente marketing dans l'industrie pharmaceutique. Elle crée à Paris son agence de communication médicale, qu'elle revend ensuite pour intégrer une des premières sociétés de télémédecine aux Etats-Unis. Elle y cofonde l'Internet Healthcare Coalition, coalition productrice du premier code éthique de la cyber-santé. De retour à Paris en 2001, elle y crée Basil Strategies, structure qui accompagne les acteurs de santé dans leurs projets numériques. Denise Silber est aussi la fondatrice des congrès Doctors 2.0 & You portant sur la révolution digitale en médecine. Spécialiste réputée des enjeux de la digitalisation appliquée au monde médical, elle a reçu la Légion d'honneur en 2011 pour son travail en faveur du rapprochement des communautés européennes et américaines de la e-santé.

9h30 : Table ronde n°1 : "Quelles révolutions technologiques pour quelles applications concrètes ?"

Intelligence artificielle et réseaux de neurones, big data, robotique et cobotique, réalité virtuelle, biotechnologies... Derrière ces pans de l'innovation, quelles réalités concrètes pour aujourd'hui et pour demain ? Quelles sont les applications qui vont naître et se développer dans les prochaines années ? Cette table ronde très prospective s'attachera à mettre en lumière des projets concrets. Avec :

Clément Goehrs, médecin fondateur de la startup Synapse Medicine qui développe une plateforme d'intelligence artificielle et un smart assistant, permettant d'analyser n'importe quelle ordonnance et de répondre aux questions les plus complexes afin d'éviter les interactions médicamenteuses



Jérôme Leleu , président d' Interaction Healthcare , en charge du développement stratégique de SimforHealth (réalité virtuelle appliquée à la formation). Président de French Tech Bordeaux.

, président d' , en charge du développement stratégique de (réalité virtuelle appliquée à la formation). Président de French Tech Bordeaux. Pier-Vincenzo Piazza, médecin, psychiatre et neurobiologiste , président cofondateur d'Aelis Farma, startup mettant au point une nouvelle classe de médicaments luttant contre les addictions. Ancien directeur de recherche au Neurocentre Magendie.

Denise Silber, fondatrice de Basil Stratégies et de Doctors 2.0

10h20 : Pause et visite du Village des startups. Une douzaine de jeunes pépites de la région, présenteront leurs solutions. En partenariat avec Bordeaux Unitec et l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine.

10h35 : Table ronde n°2 : "Comment partir à l'international ? Les atouts et faiblesses de l'e-santé française"

Tout l'enjeu, pour les startups comme pour les entreprises plus matures, est de s'adresser aux marchés les plus vastes possibles. Le marché français ne suffit pas et les entreprises innovantes doivent chercher à se projeter à l'international le plus rapidement et efficacement possible. Quels sont les clés de la réussite et quels sont les pièges à éviter ? Quelles peuvent être les ambitions réelles des acteurs de la e-santé française ? Cette table ronde fera la part belle à des retours d'expériences. Avec :

Estelle Moreira, experte affaires internationales à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

Patxi Ospital, directeur général cofondateur d'Invivox, plateforme de mise en relation de chirurgiens et d'experts pour des formations en bloc opératoire ou en salle, en cours de déploiement mondial

11h30 : Clôture et cocktail.

Le programme continuera à s'enrichir dans les prochains jours au fil des confirmations.

Forum Santé Innovation, mercredi 20 juin de 8h30 à 12h à l'Institut culturel Bernard Magrez, 5 rue Labottière à Bordeaux. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.