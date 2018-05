Forum Santé Innovation : rendez-vous le 20 juin à Bordeaux

Après une première édition en 2016 qui avait attiré plus de 350 professionnels, La Tribune met sur pied la 2e édition du Forum Santé Innovation. Un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la santé et de l'innovation, qui aura lieu le matin du 20 juin prochain à l'Institut culturel Bernard Magrez. Lors de ces tables rondes, des dirigeants d'entreprises et acteurs économiques régionaux et nationaux témoigneront de leurs expériences et se livreront à un exercice de prospective, tout en restant fermement ancrés dans le concret. Au programme :

9h : ouverture du forum

9h10 : keynote sur le paysage français de la e-santé et ses perspectives

9h30 : table ronde n°1 : "Quelles révolutions technologiques pour quelles applications concrètes ?"

Intelligence artificielle et réseaux de neurones, big data, robotique et cobotique, réalité virtuelle, biotechnologies... Derrière ces pans de l'innovation, quelles réalités concrètes pour aujourd'hui et pour demain ? Quelles sont les applications qui vont naître et se développer dans les prochaines années ? Cette table ronde très prospective s'attachera à mettre en lumière des projets concrets.

10h20 : pause et visite du Village des startups. Une douzaine de jeunes pépites de la région présenteront leurs solutions

10h35 : table ronde n°2 : "Comment partir à l'international ? Les atouts et faiblesses de l'e-santé française"

Tout l'enjeu, pour les startups comme pour les entreprises plus matures, est de s'adresser aux marchés les plus vastes possibles. Le marché français ne suffit pas et les entreprises innovantes doivent chercher à se projeter à l'international le plus rapidement et efficacement possible. Quels sont les clés de la réussite et quels sont les pièges à éviter ? Quelles peuvent être les ambitions réelles des acteurs de la e-santé française ? Cette table ronde fera la part belle à des retours d'expériences.

11h30 : clôture et cocktail

Mercredi 20 juin de 8h30 à 12h à l'Institut culturel Bernard Magrez, 5 rue Labottière à Bordeaux. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.