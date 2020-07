L'aéroport de Bordeaux-Mérignac en zone de turbulences prolongées

Les réservations pour un vol entre Bordeaux-Mérignac et Paris-Orly sont d'ores et déjà suspendues. Dans l'attente de la publication imminente d'un décret interdisant ces navettes aériennes, Air France a en effet pris les devant et ne propose plus que des vols vers Paris-Roissy. "Je suis très inquiet face à cette décision autoritaire du gouvernement qui nous méprise et ne daigne même pas répondre au courrier envoyé conjointement par la CCI, des élus locaux et les associations BAAS [Bordeaux Aquitaine aéronautique et spatial] et Aerospace valley le 18 mai dernier", s'agace Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde qui est actionnaire de l'aéroport.

La fin des dix rotations quotidiennes

La fermeture de la navette Bordeaux-Orly, de ses 10 rotations quotidiennes et de ses 560.000 passagers annuels fait partie des conditions imposées par le gouvernement à Air France en contrepartie du plan d'aide massif de 7 Md€ accordé en avril dernier.

De part et...