Toujours plus de voyageurs dans les transports bordelais

2017 est une nouvelle année record en terme de fréquentation sur le réseau TBM. En tout, ce sont 152 millions de voyages qui ont été totalisés, soit une hausse de + 8,5 % par rapport à 2016. Depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis le début de l'actuelle délégation de service public, la hausse s'élève à + 18,3 %. "Parmi les plus grandes agglomérations de France, notre réseau est celui qui augmente le plus" a souligné ce matin Christophe Duprat, vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports et du stationnement.

Cette hausse de la fréquentation est tirée par le tramway (+ 12,1 % en 2017) qui représente aujourd'hui 65 % du trafic total du réseau. Le Bat3 qui fait la liaison entre les deux rives bat également un nouveau record avec une augmentation de la fréquentation de + 13,2 % en 2017, soit un peu plus de 360.000 voyages sur l'ensemble de l'année.

La fraude, un manque à gagner de 7 M€ par an



A l'heure de dresser le bilan 2017, il est également question de la fraude qui représente un manque à gagner de 7 millions d'euros par an pour la collectivité.



"Elle est en baisse de 0,8 % mais reste à un niveau élevé. Le taux de fraude s'élève à 10,7 % alors que nous aurions du être à 9 % en 2017" reconnait Hervé Lefèvre, directeur général de Keolis Bordeaux Métropole. "Toutefois, nous sommes sur la bonne voie."

En 2017, 4 millions de contrôles ont été effectués.

10 nouvelles rames : 30 M€



Pas question toutefois de faire l'impasse sur les dysfonctionnements survenus depuis le début de l'année, sur les lignes B et C du tram notamment. L'alimentation par le sol sera au cœur des travaux cette année avec, à partir du mois de juin 2018, le renouvellement progressif des 1.200 boîtiers APS (alimentation par le sol) présents sur les 3 lignes. Bordeaux Métropole annonce également l'arrivée de nouvelles rames Alstom en 2018 et 2019. Quatre nouvelles rames seront réceptionnées dès cette année entre mai et août.



"Nous allons faire l'acquisition de rames de tram supplémentaires, en plus de celles qui seront nécessaires pour l'agrandissement du réseau. Nous allons en acheter dix de plus, soit un investissement de 30 millions d'euros" avance Christophe Duprat.



Quant à la nouvelle billettique qui a pris du retard, elle devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année.

"Une première livraison est prévue cet été avec le billet sans contact. Les abonnements bénéficieront de ce nouveau service au cours du second semestre 2018. Nous travaillons par ailleurs d'arrache-pied pour que le paiement avec le téléphone portable soit possible dès cet été" explique Christophe Duprat.



Les prix seront en hausse de 3 % à partir du 1er juillet 2018. Le détail n'est pas encore connu.