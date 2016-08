Développement durable : sommes-nous perdus ?

Après avoir investigué pendant deux ans la question "Comment se projeter dans le monde d'après ?" à travers son Lab', l'ACCID (Association communication, information et innovation pour le développement durable) lance cette année lors de sa 14e Université d'été un nouveau thème de réflexion autour de la question "Lost in transition ?".

"Développement durable, numérique, gouvernance, aujourd'hui nous posons cette question pour savoir comment appréhender les grandes transformations de la société, que ce soit subi ou voulu, précise Gilles Berhault, président du Club France Développement durable et initiateur de l'Université d'été avec l'Accid. Les gens sont-ils perdus ou pas ? Comment en faire partie ? Comment jouer sur les comportements humains ?"

La première journée, lundi 29, ouverte à tous, sera un temps de réflexion et d'enrichissement sur cinq thématiques, articulé autour de tables-rondes. Au programme : "Quel territoire ? Une transition socialement juste ?", "Santé, bien-être et alimentation : nouveau moteur de mobilisation ?", "Co-responsabilité et partage de valeurs ?", "Société numérique ?".

La deuxième journée, uniquement sur invitation (100 personnes dont 50 personnes sélectionnées parmi les anciens participants), sera basée sur un travail commun et collaboratif, avec cinq ateliers de coproduction durant toute la matinée, reprenant les thématiques abordées la veille.

Un livre de recommandations d'ici 18 mois

Les travaux de l'Université d'été d'ACIDD et de son Lab' menés au cours des deux dernières années ont abouti à la publication de l'ouvrage collectif "Nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour un monde durable".

De la même façon, l'édition 2016 donnera lieu à un travail collaboratif qui se poursuivra pendant 18 mois autour d'un groupe de 15 personnes sélectionnées, scientifiques, professionnels, collectivités, associations, médias, appelées à se réunir une fois par trimestre pendant deux jours pour approfondir les questions abordées lors de cette université. Cette séquence s'articulera autour des expériences, des initiatives qui se mettent en place dans le cadre des transitions énergétiques, écologiques, numériques... afin de définir repères et démarches d'accélération.

"L'objectif est d'avoir dans 18 mois un livre de recommandations. L'idée est de voir comment faire pour que chacun puisse mieux appréhender ces transformations dans la société."

Lundi 29 et mardi 30 août, au Marché des Douves à Bordeaux.

>> Le programme