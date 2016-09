Bio-imprimer des cheveux, le nouveau défi de Poietis et L'Oréal

Poietis et L'Oréal portent peut-être un nouvel espoir pour tous les chauves et dégarnis qui déplorent leur situation capillaire. La startup de Pessac est spécialisée dans la bio-impression par laser et utilise une technologie novatrice, unique au monde, développée initialement à l'Inserm et à l'Université de Bordeaux. En résumé, la prometteuse jeune pousse "imprime" en 3D les constituants des cellules avec une résolution et une précision microscopiques. Elle conçoit et développe ainsi des tissus biologiques humains destinés à la recherche et à la médecine régénératrice, pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique notamment qui cherchent à prouver l'innocuité et l'efficacité de leurs nouveaux produits. Cette fois, en partenariat avec L'Oréal, elle s'attaque au cheveu.

Plus précisément, les deux partenaires ont conclu une collaboration pluriannuelle exclusive de recherche. Cette dernière porte sur un sacré challenge : réussir à bio-imprimer un follicule pileux, le petit organe produisant le cheveu, avec une bio-imprimante.

Faciliter la recherche et le test de nouveaux produits

"La bio-impression de tissus biologiques assistée par laser développée par Poietis permet de positionner les cellules en 3D avec une grande précision (une résolution cellulaire de l'ordre d'une dizaine de microns) et une viabilité cellulaire extrêmement élevées (+ de 95 %), expliquent les deux partenaires. Cette bio- impression unique se fait par dépôts successifs de micro gouttes d'encres biologiques contenant quelques cellules, couche par couche, par un balayage rapide du faisceau laser. Le tissu biologique vivant ainsi créé entre ensuite dans un processus de maturation d'environ 3 semaines avant d'être exploitable pour des tests."

Poietis comme L'Oréal restent très prudents sur leurs chances de succès, évoquant "de réelles possibilités" de reproduire par bio-impression un follicule fonctionnel capable de produire du cheveu. L'objectif n'est pas de produire en masse des cheveux à réimplanter sur les crânes mais "d'ouvrir de nouveaux champs dans la connaissance du cheveu et de disposer de tests d'efficacité exclusifs sur des échantillons de cheveu imprimés à partir de cellules". En clair, de mettre au point de nouveaux produits et de les tester plus facilement.

Coté girondin, l'annonce est importante :

"Nous sommes très fiers de faire équipe avec L'Oréal. L'adoption de notre technologie par une société mondialement connue est un grand pas pour Poietis", déclare ainsi Fabien Guillemot, président et directeur scientifique de Poietis. "La collaboration avec L'Oréal devrait déboucher sur le développement d'applications innovantes en ingénierie tissulaire", ajoute Bruno Brisson, directeur général et directeur du développement d'affaires.

"Pour L'Oréal, la combinaison des expertises respectives laisse présager des prouesses jusqu'à présent jamais atteintes, dans le domaine du cheveu. Ce partenariat de recherche est très stimulant pour les équipes de recherche avancée", complète José Cotovio, directeur du département de développement de modèles et méthodes prédictifs de L'Oréal Recherche & Innovation, qui compte 3.870 chercheurs.