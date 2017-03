La CCI Bordeaux Gironde acteur de la Semaine de l’industrie

Une opération qui commence dès ce jeudi 16 mars pour la CCIBG avec la promotion de cinq produits girondins leaders sur leur marché, sous la marque "Fabriqué chez nous en Gironde". Il s'agit en l'occurrence d'Argolight (contrôle qualité des microscopes à fluorescence), Hyd&Au (solutions industrielles), Vitirover (robots-tondeurs écologiques), Steris (équipement de blocs opératoires) et Cacolac, fabriquant de la boisson lactée du même nom bien connue dans la région. La CCIBG a prévu également des séances d'immersion dans 16 entreprises "spécialement choisies pour plusieurs jeunes de 10 établissements scolaires girondins".

Plusieurs événements sont au programme de cette 7e semaine de l'industrie avec l'organisation, le 21 mars au Palais de la Bourse, à Bordeaux, d'un Club industrie, intitulé "L'usine agroalimentaire du futur sera-t-elle numérique ?", la tenue, le 28 mars, de la 6e étape du Tour de France de la logistique, organisée avec Afilog, l'association des professionnels de la logistique, autour de "La performance logistique, levier de compétitivité pour le territoire ?", également au Palais de la Bourse, et un atelier proposé par la CCIBG le 30 mars Saint-Jean-d'Illac, intitulé "Maîtrisez votre e-réputation et gérez efficacement les avis clients".

Pour en savoir un peu plus : www.bordeauxgironde.cci.fr