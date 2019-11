Les transitions de l'agriculture en débat le 26 novembre à Bordeaux

Agro-écologie, prise en compte des attentes sociétales, relations de voisinage avec les citoyens, bilan carbone... L'agriculture fait face à de multiples défis qui lui demandent de revoir son modèle. Cette 4e édition du Forum Agriculture Innovation les abordera en détail lors d'une après-midi de débats faisant intervenir experts et chercheurs, agriculteurs, éducateurs, représentants de collectivités locales... L'événement co-organisé par La Tribune et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s'inscrit dans un mouvement de fond : en juillet dernier, la Région a adopté Néo Terra, ambitieuse feuille de route stratégique en faveur des transitions énergétique, écologique et agricole à horizon 2030.

Après l'ouverture par Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à 14h, Florence Jacquet assurera la conférence d'introduction. Directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, elle dirige au sein de l'Inra le programme "Cultiver et protéger autrement". Elle évoquera notamment les orientations actuelles prises par le monde de la recherche. La table ronde qui suivra se penchera sur plusieurs sujets centraux : agroforesterie, agriculture de conservation et importance de la préservation des sols avec les Vignerons de Buzet, biocontrôle avec notamment M2I, premier producteur européen de phéromones, Elicit Plant qui cherche à stimuler les systèmes naturels d'auto-défense et de croissance des plantes, la formation des futurs agriculteurs et l'Agro Smart Campus... Le Forum se poursuivra par un témoigne sur la démarche Beef Carbone, qui vise à engager la filière dans une démarche de diminution de l'empreinte carbone de la viande bovine de 15%. GRDF évoquera la méthanisation agricole et les enjeux énergétiques. Lydia Héraud, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en charge de la viticulture et spiritueux, dialoguera avec Patrick Goineau, maire de Saint-Christophe-des-Bardes en Gironde, sur les solutions de coexistence entre activités agricoles et résidentiel.

Le programme à date

13h30 : Accueil

14h00 : Ouverture par le président du Conseil régional Alain Rousset

14h15 : Keynote d'ouverture de Florence Jacquet, directrice de recherche à l'INRA et responsable du programme "Cultiver et protéger autrement" sur les alternatives aux produits phytosanitaires

14h40 : table ronde "Des pratiques culturales en transition" avec :

Alain Canet, agronome et agroforestier,

Guillaume Dupuits, directeur du lycée agricole de Montmorillon

Florence Jacquet, directrice de recherche à l'INRA

Christian Le Roux, secrétaire général du groupe M2i Life Sciences

Aymeric Molin, directeur recherche et développement et associé d'Elicit Plant

les Vignerons de Buzet

15h40 : focus sur la démarche Beef Carbone avec Maryvonne Lagaronne (Bovin croissance)

16h00 : pause et networking

16h30 : focus sur la méthanisation agricole et les enjeux énergétiques avec GrDF

16h40 : Présentation de la démarche filière ovine s'inscrivant dans la feuille de route Néo Terra impulsée par la Région Nouvelle-Aquitaine (sous réserve)

17h00 : dialogue entre Lydia Héraud, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en charge de la viticulture et spiritueux et Patrick Goineau, maire de Saint-Christophe-des-Bardes en Gironde, sur les solutions de coexistence apaisée entre activités agricoles et habitants.

17h25 : clôture

17h30 : cocktail

Forum Agriculture Innovation, mercredi 21 novembre, de 14h à 17h30, salle plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 14 rue François de Sourdis à Bordeaux. Inscription préalable obligatoire. Une pièce d'identité vous sera demandée à l'accueil.