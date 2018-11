Talents Nouvelle-Aquitaine de l'aéronautique et de l'espace : rendez-vous le 6 décembre 2018

Reconnue pour ses compétences dans les industries aéronautique et spatiale et remarquable pour sa dualité civile/militaire, l'Aquitaine regroupe en son sein une filière riche et dynamique. La Tribune et l'association BAAS, qui regroupe les principaux industriels de la filière en Nouvelle-Aquitaine, s'associent à nouveau pour mettre en valeur la richesse de cet écosystème et la variété des métiers qu'il propose. La 4e édition des Talents aquitains de l'aéronautique et de l'espace aura lieu le 6 décembre 2018 à Bordeaux Palais de la bourse, à partir de 16h.

Les Talents de l'aéronautique et de l'espace visent à valoriser les métiers de la filière aéronautique et spatiale au travers des personnes qui les exercent. L'événement a pour objectif de mettre en lumière des salariés qui se sont distingués au cours de leur carrière, que cette dernière soit déjà longue ou encore très courte, et susceptibles de faire naître des vocations. Les Talents mettent également à l'honneur les entreprises qui les emploient et les écoles et centres de formation qui les ont formés. Au programme :

16h : accueil

16h30 précises : ouverture de l'événement

16h45 : prise de parole de Franck Saudo, PDG de Safran Helicopter Engines

17 h pitchs et cérémonie de remise des prix.

Huit personnalités de la filière interviendront au cours de la soirée sur des enjeux actuels et futurs de la filière ASD :

Thierry Cloutet, président de Stelia Composites

Gilles Surdon, responsable développement et simulation des procédés de Dassault Aviation

François Romoeuf, directeur des opérations de Roxel

Gilles Fonblanc, représentant du CEO en Nouvelle-Aquitaine d'ArianeGroup

Jean-Marc Rebert, directeur central, SIAé

Frédéric Fourciangue, directeur Support France de Safran Helicopter Engines

Isabelle Jahier, head of support services helicopters de Thales

Alain Chêne, président de BAAS

Huit prix seront remis dans les catégories suivantes :

- Etude, recherche et développement, conception, essai - Nouvelle vague

- Etude, recherche et développement, conception, essai - Parcours

- Fabrication de pièces, montage et assemblage de systèmes, sous-ensembles et équipements - Innovation

- Fabrication de pièces, montage et assemblage de systèmes, sous-ensembles et équipements - Performance industrielle

- Maintenance des matériels et systèmes aéronautiques et spatiaux

- Fonctions supports, achats, logistique, gestion de ressources, relation client - Performance de l'entreprise

- Fonctions supports, achats, logistique, gestion de ressources, relation client - Relation clients / fournisseurs

- Prix Spécial BAAS

19h10 : discours de clôture

19h20 : cocktail

Jeudi 6 décembre à partir de 16h à Bordeaux Palais de la Bourse. Evénement gratuit mais inscription préalable obligatoire. Une pièce d'identité pourra vous être demandée à l'accueil.