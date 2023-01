CES 2023 : Buttairfly développe un simulateur de taxi-drone

Pour Daniel Luccioni, ce sera déjà le 5e Consumer Electronic Show (CES), pour Julien Durandet le 4e, et s'ils y retournent cette année, en tant que visiteurs au sein de la délégation menée par la région Nouvelle-Aquitaine, c'est en réalité pour préparer la prochaine édition de ce sommet mondial de l'innovation électronique. C'est en effet au CES 2024 que les co-fondateurs de la société bordelaise Buttairly présenteront leur simulateur de transport de passagers par drone actuellement en cours de développement.

L'aventure Buttairly est née en 2018. Son ambition ? Transporter plusieurs personnes à bord d'un taxi volant dans des zones engorgées en milieu urbain et périurbain. Pour les initiés, il est question d'un eVTOL, pour electric vertical takeoff and landing, un type d'aéronef électrique qui décolle et atterrit verticalement.

« Cette technologie permet de réduire considérablement les émissions de CO2 par rapport aux aéronefs conventionnels. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises travaillent sur le développement de l'eVTOL afin qu'il puisse être utilisé dans le transport de personnes et de marchandises », explique Julien Durandet.

La France se fixe 2024 comme échéance pour lancer les premiers vols tests. Les taxis drones de la société Volocopter voleront à l'occasion de Jeux Olympiques. « Ce seront des vols symboliques », prévient toutefois Daniel Luccioni.

Pendant ce temps-là, Buttairly continuera à avancer dans l'ombre. « Nous voulons arriver avec une solution différente. Nous ne transporterons pas une mais quatre, cinq ou six personnes », explique Daniel Luccioni. Et, dans tous les cas, « l'industrialisation du vol au niveau mondial n'est prévue qu'entre 2026 et 2030. Ce sera pour tout le monde pareil. À ce stade, il n'y a plus de défi technologique à relever. Il reste à régler la question du réglementaire qui est plus facile à surmonter », avance Daniel Luccioni.

Opérateur et constructeur

Dans cet univers en perpétuelle évolution règlementaire et technologique, Buttairly se voit à la fois opérateur et constructeur.

« Au départ, nous avions prévus d'être opérateur de drones, c'est-à-dire de travailler avec des constructeurs auxquels nous allions acheter ou louer des appareils pour ensuite les opérer dans un premier temps en Nouvelle-Aquitaine et en Corse. Mais au bout de quatre ans, nous avons ajouté une brique, à savoir la fabrication de notre propre drone », explique Daniel Luccioni. « C'est un projet très ambitieux », reconnait-il. Il se fera donc nécessairement par étape.

« La première brique d'opérateur est la plus concrète pour l'utilisateur final. C'est ce que nous serons en mesure de présenter en premier, dès que la législation et les homologations le permettront, c'est-à-dire aux alentours de 2026. En parallèle, nous travaillons sur notre vision idéale du drone. Nous n'avançons pas de délais. En revanche, la première brique concrète sera le simulateur que nous développons et qui sera construit l'été prochain. Cette cellule ressemblera à ce que sera notre projet de drone », explique Julien Durandet.

Quand la réalité augmentée s'invite à bord

Mais Buttairfly ne développe pas seulement un drone. « Nous travaillons autant sur la machine que sur le software et l'entertainment [le logiciel et le divertissement, NDLR], l'idée étant proposer une offre de services pendant le vol », précise-t-il. L'immersion et la réalité augmentée s'inviteront en l'occurrence à bord.

« Aujourd'hui, il n'y a qu'une transposition du transport de personnes par voie routière à voie aérienne. Mais que pourra-t-on faire pendant le vol ? Rien n'est vraiment développé par les constructeurs existants. C'est précisément sur ce créneau que nous nous positionnons », explique Daniel Luccioni.

En 2023, Buttarifly proposera donc une simulation de l'expérience de vol pour l'utilisateur.

La brique énergie verte

Mais Buttairfly, c'est aussi une troisième brique : la brique énergie. En parallèle du projet de drone, l'entreprise s'engage à n'utiliser que de l'énergie verte.

« Nous ne deviendrons pas producteur d'énergie mais nous participerons à l'accélération de l'installation d'infrastructures, typiquement une ferme solaire auprès de qui nous nous fournirons et qui sera génératrice d'emplois », explique Daniel Luccioni.

« Notre démarche est d'être sur du biosourcé pour l'énergie comme pour les matériaux », ajoute Daniel Luccioni qui explique travailler avec un industriel français spécialiste d'un composite à partir de bambou pour la fabrication de la cellule. « Voilà notre vision, notre philosophie, c'est ce qui fera l'identité de la marque », conclut-il.