Avec son drone omnidirectionnel, Aerix Systems explore de nouveaux cas d'usages

"Nous n'avons pas vocation à remplacer les drones mais à aller sur des marchés inaccessibles aux drones classiques. En d'autres termes, notre ambition consiste à repousser les limites d'utilisation des drones actuels", assument Clément Picaud et Hugo Mayounove.

Les deux cofondateurs d'Aerix Systems développent un drone à propulsion omnidirectionnelle. En clair, pas de limite dans les mouvements pour ce drone. "Il est capable de s'incliner dans toutes les directions et de rester stable", précise Clément Picaud, directeur général de la société hébergée par Bordeaux Technowest, à Mérignac, depuis juin 2020.

Des innovations d'usage

"Les principales caractéristiques de ce drone sont l'hyper-manoeuvrabilité, la grande vitesse de déplacement, la grande résistance au vent, la polyvalence d'usage, la correction de trajectoire instantanée ou encore l'inspection à 360 degrés", résume-t-il.

Avec ces cartes en main, Aerix Systems vise en premier lieu les marchés de la défense, de l'énergie et du BTP. "Mais la sécurité civile pourrait aussi être intéressée pour la surveillance des feux ou pour de la reconnaissance en milieux extrêmes en mer ou en montagne notamment", assure Clément Picaud.

Les deux fondateurs, qui se sont rencontrés à l'IUT, se sont lancés dans le projet en dernière année de leur école d'ingénieur à Limoges, l'Ensil-Ensci, sous le statut étudiants-entrepreneurs. C'est le défi technologique qui, au départ, les a guidé. Désormais, ils s'apprêtent à franchir une nouvelle étape : passer du démonstrateur technologique opérationnel, qui a permis de valider la technologie, à un véritable démonstrateur capable de répondre aux besoins des clients. Aerix Systems se donne jusqu'à fin 2023 pour mettre ce produit sur le marché.

Recruter des spécialistes pour accélérer

Pour cela, l'entreprise est en cours de levée de fonds. Alors que 700.000 ont déjà été identifiés, elle recherche 500.000 euros en equity. "Les briques technologiques sont prêtes, mais pour être dans les temps, nous prévoyons de recruter des personnes spécialisées dans la mécanique, l'électronique et l'informatique", avance Clément Picaud. Objectif : passer de cinq collaborateurs à au moins le double d'ici douze mois.

En attendant le lancement de la commercialisation de son drone omnidirectionnel, Aerix Systems propose une phase de pré-étude aux clients qui souhaiteraient simuler l'intérêt du système sur leurs cas d'application, quantifier le gain et déterminer ensemble les modules à intégrer sur les drones. "Nous proposons une plateforme, et en fonction des besoins, nous allons intégrer des capteurs", précise Clément Picaud.

Le modèle économique d'Aerix Systems reposera à terme sur la vente des drones couplée à de la maintenance et de la formation. La startup a rejoint, il y a deux mois, le club des startups du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiale), dont le rôle consiste à accélérer la coopération entre les startups et les entreprises de la filière.

