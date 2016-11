A Bordeaux un projet pilote suivi de près par Berlin et Munich

Depuis le 15 octobre le Consulat général d'Allemagne à Bordeaux a quitté les boulevards pour s'installer au 35, cours de Verdun, dans l'immeuble qui était jusque là uniquement occupé par le centre culturel allemand, le Goethe Institut. L'inauguration de ces nouveaux locaux a eu lieu hier mercredi 23 novembre en soirée en présence du consul de la République fédérale d'Allemagne à Bordeaux, Wilfried Krug, de Barbara Honrath, directrice du Goethe Institut-France, et Béatrice Laville, vice-présidente de l'université Bordeaux Montaigne, impliquée dans la Bibliothèque franco-allemande (Bifa), et d'un public venu nombreux.

"Les travaux de construction d'un nouveau bâtiment dans l'ancien ont mobilisé deux architectes. La directrice du Goethe Institut de Paris est venue, et le chantier a été piloté depuis l'ambassade d'Allemagne. Ce nouveau bâtiment regroupe désormais le Consulat, le Goethe Institut et la Bibliothèque franco-allemande. Dans ces nouveaux locaux communs nous allons travailler encore mieux et développer des synergies. Cette colocation va beaucoup faciliter les contacts avec l'Allemagne" a développé Wilfried Krug.





Deux bâtiments en un





Tandis que le Goethe Institut occupe désormais le rez-de-chaussée et le 1er étage de cet immeuble cossu du XVIIIe siècle, le consulat est installé aux deuxième et troisième étages. Mais il était interdit d'en faire des photos lors de la visite organisée hier par le consul. L'effectif du Consulat général d'Allemagne, qui couvre notamment les ex-régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, est désormais de 11 personnes. "Ce bâtiment va nous permettre de combiner actions culturelles et économiques, ce qui sera très efficace. Il s'agit tout de même de faire des économies et nous avons deux équivalent temps plein en moins. Nous aurions du mal à fonctionner avec encore une autre personne en moins" prévient cet agent consulaire.

"Je suis arrivée à l'été 2015 en France et à peine arrivée des Pays-Bas à Paris j'ai été informée de la fusion entre le Goethe Institut de Bordeaux et le Consulat général d'Allemagne à Bordeaux. L'ouverture de ce nouveau bâtiment a été reportée deux fois et les travaux ont duré un an et demi. Cette inauguration est une première manifestation jointe entre le Goethe Institut et le Consulat" a recadré Barbara Honrath. La directrice France du Goethe Institut a poursuivi pour bien situer les enjeux. "Cette fusion entre le Goethe Institut et le Consulat général d'Allemagne à Bordeaux est ce que nous appelons un "Pilot-Projekt", un projet pilote et nos deux sièges, à Berlin (pour le service diplomatique -NDLR) et Munich (pour le Goethe Institut -NDLR) vont regarder cette expérience de près" a-t-elle averti, tout en évoquant d'autres types de rapprochements, par exemple entre centres culturels de différentes nationalités.

Le Goethe Insititut accueille jusqu'au 31 janvier 2017 l'exposition "There is no turning back" du photographe allemand Andreas B. Krueger consacrée aux jardins (français, anglais, japonais) et aux espaces verts, qu'ils soient privés ou publics, grands ou petits, voire potagers. Ce photographe s'est notamment intéressé aux paysages de Fukushima depuis l'accident nucléaire qui a frappé la ville et sa région.