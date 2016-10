Europlasma toujours dans lâ€™attente du dÃ©collage

Alors que le cours du titre Europlasma, coté en Bourse, continue à baisser, avec d'importants échanges à l'appui, le groupe landais vient de communiquer ses résultats semestriels au 30 juin 2016. Europlasma, à Morcenx, qui a vu son action atteindre la barre de 0,27 € en milieu de journée, avec plus de 1,3 million de titres échangés, annonce une perte semestrielle de 9.024 K€, contre -9.749 K€ l'an dernier à la même époque, soit un déficit en baisse de 7 % sur un an.

Ce groupe industriel, spécialisé dans le développement de technologies vertes articulées autour de la torche à plasma, à commencer par la neutralisation des déchets d'amiante, avec sa filiale Inertam, a vu son chiffre d'affaires passer de 6.903 K€ à 5.709 K€ pendant la même période, soit une baisse de 17 %. Des résultats largement influencés par l'arrêt de l'activité d'Inertam, qui génère l'essentiel du CA du groupe landais et qui a connu des déboires techniques en début de semestre avec une chute de 23 % des volumes de déchets amiantés traités. L'activité énergies renouvelables du groupe (CHO Power), focalisée sur la mise au point de la centrale électrique à gazéification CHO Morcenx, a vu son chiffre d'affaires réduit au cours du 1er semestre 2016 à la portion congrue (3.000 €).

Les deux moteurs de 2 MW GE Jenbacher, quoi doivent permettre à la centrale d'atteindre sa production nominale d'électricité à partir de la gazéification de déchets et biomasse, sont en cours de test à froid (sans injection de gaz). Ils seront connectés à chaud à la centrale courant novembre. L'activité "Solution plasma" (Europlasma industries) progresse de son côté de 38 %, avec 826.000 € de CA au 30 juin, mais ne représente encore qu'une petite partie de l'activité du groupe.

"Les résultats consolidés du groupe pour ce premier semestre sont similaires à ceux de l'an dernier, affichant toutefois une amélioration du résultat net. Bénéficiant des progrès de CHO Power et d'Europlasma Industries, à la fois tangibles et conformes au plan de marche, ils sont néanmoins impactés par une situation exceptionnelle survenue sur notre filiale Inertam. Fort heureusement, la réactivité de nos équipes nous a permis de relancer cette activité de traitement d'amiante, qui retrouvera sa rentabilité normative dès 2017, et une croissance sous-tendue par le rythme toujours soutenu des réceptions de déchets amiantés", argumente Jean-Eric Petit, directeur général d'Europlasma.