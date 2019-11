Talents de l'aéronautique et de l'espace : les inscriptions sont ouvertes !

Après Alain Charmeau, PDG d'ArianeGroup en 2017 et Franck Saudo, PDG de Safran Helicopter Engines en 2018, c'est Cédric Gautier, CEO de Stelia Aerospace, qui sera l'invité d'honneur des Talents Nouvelle-Aquitaine de l'aéronautique et de l'espace. La 5e édition de la manifestation aura lieu le jeudi 5 décembre à partir de 16h au Palais de la Bourse à Bordeaux.

Les Talents de l'aéronautique et de l'espace visent à valoriser les métiers de la filière aéronautique et spatiale au travers des personnes qui les exercent. L'événement a pour objectif de mettre en lumière des salariés qui se sont distingués au cours de leur carrière, que cette dernière soit déjà longue ou encore très courte, et susceptibles de faire naître des vocations. Les Talents mettent également à l'honneur les entreprises qui les emploient de toutes tailles (PME, ETI, grands groupes...) et les écoles et centres de formation qui les ont formés. L'événement est porté par La Tribune et BAAS, l'association des établissements industriels néo-aquitains de la filière aéronautique, espace et Défense, dont Gilles Fonblanc vient de prendre la présidence.

CEO de Stelia Aerospace, Cédric Gautier assurera la conférence d'introduction de l'événement. Il évoquera le poids de cet acteur majeur de la filière ainsi que la transformation de la supply chain et de ses enjeux dans un contexte concurrentiel fort : consolidation, robotisation... Plusieurs acteurs industriels de la filière se succèderont sur scène pour mettre en lumière lors de pitchs des enjeux clés et des projets porteurs et structurants. L'événement récompensera également des salariés néo-aquitains dans les catégories suivantes :

- Etude, recherche et développement, conception, essais (dans la catégorie ingénieur et/ou cadre ou dans la catégorie technicien ou opérateur)

- Production, maintenance, méthode (dans la catégorie ingénieur et/ou cadre ou dans la catégorie technicien ou opérateur)

- Fonctions supports (achats, ressources humaines, relation client, commercial) (dans la catégorie ingénieur et/ou cadre ou dans la catégorie technicien ou opérateur)

- Prix spécial alternance

L'événement sera rythmé par les interventions des Aéronautes, orchestre d'harmonie composé de salariés d'entreprises de la filière, installé à l'Aéroparc de Bordeaux Mérignac et exclusivement composée de bois, de cuivres et de percussions.

Jeudi 5 décembre à partir de 16 h à Bordeaux Palais de la Bourse, place de la Bourse. Entrée gratuite mais inscription préalable obligatoire. Une pièce d'identité pourra être demandée à l'accueil.