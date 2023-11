Transition écologique : Beyond the Sea, lauréat de Transformons la France en Nouvelle-Aquitaine

« Aujourd'hui, 90 % des échanges internationaux sont réalisés par le transport maritime. Pour décarboner, on peut soit se dire qu'on va créer de nouveaux bateaux moins polluants soit on peut prendre un autre angle et se dire qu'on va juste diminuer l'empreinte carbone des bateaux existants. C'est ça qu'on fait chez Beyond the Sea. »

D'une idée « hyper loufoque » à l'une des innovations les plus prometteuses pour le monde maritime. L'entreprise arcachonnaise, représentée par sa directrice des nouvelles technologies Florence Plumacker, a reçu ce 28 novembre le prix Transition écologique - Initiative de l'année de La Tribune remis par Sabine Devynck, la directrice d'Engie en Nouvelle-Aquitaine. Une distinction qui intervient presque dix ans après la création de l'entreprise par Yves Parlier, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 1997 avec Eric Tabarly, et alors que le collectif à impact Team for the Planet finance son développement.

Le catamaran d'essais de Beyond the Sea pour tester ses voiles (crédits : Beyond the Sea).



En 2014, l'ancien skipper et magnat de l'innovation annonce officiellement son souhait d'installer des ailes de kitesurf sur les paquebots afin de diminuer leur consommation en carburant. « Pour les gens, c'était une idée loufoque. Quelques curieux s'y intéressaient mais beaucoup en rigolaient », raconte Florence Plumacker, arrivée au printemps dernier dans l'entreprise. « Ce n'est que depuis début 2023 que la marine marchande doit rendre des comptes vis-à-vis de l'impact carbone. Et c'est depuis qu'il y a vraiment un intérêt qui s'est développé pour les propulsions alternatives telle que la propulsion vélique, par le vent. »

Tabasser les émissions

Les douze derniers mois ont été intenses pour les équipes qui, après avoir accueilli un nouveau directeur général en la personne de Marc Thienpont, ont mis à l'eau leur banc d'essai : un catamaran retrofité, sans mât, embarquant les voiles de kitesurf et systèmes de pilotage. Dès que la météo est favorable ou offre des conditions pas encore éprouvées, le bicoque sort sur les eaux du bassin d'Arcachon, propulsé par sa voile légère. Bénéfique pour perfectionner les systèmes conçus dans les ateliers.

La trentaine de salariés s'affaire pour débuter la commercialisation d'ici 2025. Dans quelques mois, Beyond the Sea va déjà pouvoir équiper deux navires de la marine marchande pour mettre ses voiles à l'épreuve des embruns. « On peut commencer à tabasser des émissions de gaz à effet de serre ! », motive la directrice. « Quand j'étais petite, on disait toujours qu'on voulait changer le monde, c'était notre cheval de bataille. Je pense qu'on avait tord. Changer le monde, on le fait tous les jours à cause de l'impact de l'humain sur la terre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est changer les habitudes et les mentalités des gens pour faire en sorte que la terre ne change pas. »