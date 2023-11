Germitec en mesure de changer d'échelle pour révolutionner l'hygiène hospitalière

Exit les lingettes chimiques imprégnées, les stations de trempage et l'utilisation de peroxyde d'hydrogène. Germitec s'attaque à l'hygiène hospitalière avec des systèmes de désinfection UV-C de haut niveau pour les sondes à ultrasons, une technologie brevetée.

« Concrètement, il s'agit d'un petit automate sur roulettes que l'on peut mettre dans une salle d'examen et qui fonctionne comme un micro-ondes. La sonde est placée à l'intérieur pour une désinfection dont la durée varie selon le modèle mais environ entre deux et trois minutes. C'est rapide, sûr, sans produit chimique ou détergent, traçable, et simple d'utilisation pour le personnel médical. C'est aussi un appareil qui n'est pas trop coûteux, 20.000 euros, sachant qu'il n'y a pas de consommable », explique Vincent Gardès, directeur général de Germitec.

Sa mission : réduire les taux d'infections

Objectif de ce dispositif : lutter contre les maladies nosocomiales. « C'est la mission et la vocation de Germitec qui a été créée il y a 18 ans », explique Vincent Gardès.

« Un patient sur 18 qui se rend à l'hôpital va être infecté et ressortir avec un microbe, virus ou une bactérie qu'il n'avait pas en arrivant. Ces infections représentent encore, même en France, la troisième cause de décès avec 4.000 morts par an et 750.000 infections. Il n'est pas question de pointer du doigt qui que ce soit, mais ces chiffres stagnent depuis une vingtaine d'années. »

Germitec a commencé par l'échographie mais sa technologie pourrait servir à d'autres activités. Et de citer, par exemple, la désinfection des sondes ORL avec des appareils au format plus petit.

Le début de l'aventure commerciale

Si la R&D se poursuit, l'entreprise qui a mis au point la technologie au cours des dix premières années en est désormais au début de l'aventure commerciale. « En deux ans, nous avons transformé notre petite structure en une entreprise commerciale à forte croissance. Germitec a levé 11 millions d'euros fin 2021 pour financer la structuration de l'entreprise. En l'occurrence nous sommes passés de 12 à 45 salariés. » Mais après deux ans, Germitec a cherché de nouveaux fonds, pour accélérer à l'international notamment, alors même que le capital-risque est en pleine contraction. C'est dans ce contexte qu'elle a déposé un dossier auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) et obtenu un financement de 25 millions d'euros en plusieurs tranches.

L'occasion pour Germitec de changer d'échelle et de se lancer aux Etats-Unis. Une filiale sera en l'occurrence créée en 2024 avec une dizaine de postes. « Les Etats-Unis sont intéressés parce que la législation est stricte sur ce volet hygiène/sécurité, au même titre que l'Australie où un tiers de nos appareils sont déployés. » 2.000 appareils sont actuellement en service dans le monde dans des hôpitaux, cliniques ou cabinets de gynécologie. Un tiers en France, un tiers dans le reste de l'Europe et un tiers en Australie. Germitec a été lauréate du Prix Galien 2020 et labellisée BPI Excellence.