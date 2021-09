Services immobiliers : comment Horiz.io cible les experts comme les néophytes

Bassel Abedi avait créé Rendement Locatif en 2016 à Bordeaux. Cinq ans plus tard, il rebaptise son entreprise Horiz.io et clôture sa première levée de fonds. Il vient de réunir 2,7 millions d'euros auprès de plusieurs partenaires financiers régionaux comme Galia Gestion (société de gestion spécialisée dans le financement de projets de développement ou de transmission), Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (fonds régional conseillé par Aquiti Gestion) ou encore Bpifrance. Le but pour cette entreprise qui s'est, jusqu'à présent, autofinancée est désormais d'accélérer.

Lire aussi 3 mnLa fintech Elwin lève deux millions d'euros pour achever son pivot vers le BtoB

A ce stade, Horiz.io propose un simulateur de rendement locatif et des services de pilotage des biens en location tels que la mise à disposition des contrats locatifs ou encore l'envoi de la quittance. Mais l'idée, pour l'entreprise, est de passer d'une plateforme qui accompagne les particuliers qui veulent investir dans l'immobilier via la location à une plateforme plus complète qui adressera toutes les problématiques liées à l'immobilier : l'achat, la location, la vente.

"J'ai pour habitude de prendre l'exemple du compte bancaire qui permet de suivre ses finances. Nous souhaitons, en ce qui nous concerne, développer un compte immobilier avec des outils qui permettent de décider et de gérer ses biens. Le but, dans le même temps, est de s'ouvrir à un public de néophytes. Jusqu'à présent, nous avons plutôt intéressé des personnes qui avaient déjà une idée de ce qu'ils voulaient", explique Bassel Abedi, fondateur et dirigeant d'Horiz.io.

Lire aussi 7 mnImmobilier : le promoteur Harvey Family revisite le 1% logement

Doubler les effectifs en 2 ans

L'objectif pour Horiz.io est donc d'aller toucher "tous les français qui peuvent investir mais ne le savent pas. Le potentiel est énorme !", juge Bassel Abedi qui rappelle qu'investir dans la pierre a l'avantage d'être plus rentable qu'un placement en banque et bien moins fluctuant que la Bourse. "Il s'agit du second placement préféré des français après l'achat d'une résidence principale, grâce à un rendement brut moyen de 5,93 %. Pourtant, beaucoup n'osent pas sauter le pas", précise-t-il encore.

D'où le changement d'identité et le renouveau de l'interface utilisateur et du simulateur développé en interne. "Il s'agit de vulgariser et de simplifier au maximum", explique Bassel Abedi. Dans cette optique, des recrutements sont prévus essentiellement dans le domaine du marketing et du développement informatique. Horiz.io qui compte 18 collaborateurs prévoit de recruter une dizaine de personnes d'ici la fin de l'année à Bordeaux et de doubler ses effectifs dans les deux ans.

La société a réalisé un million d'euros de chiffre d'affaires en 2020, soit +15 % par rapport à l'année précédente. Son modèle économique, qui n'évoluera pas, repose sur des abonnements, mais ne sont concernés que les investisseurs. "Nous sommes désintéressés de l'achat immobilier. Nous ne recevons pas de commission", insiste Bassel Abedi. L'interface est donc gratuite pour le locataire qui utilise les services liées à la gestion locative du bien qu'il occupe.

Lire aussi 3 mnOù en est le marché immobilier à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine ?