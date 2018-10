Le Grand Pavois à La Rochelle dans le top 5 mondial

Le salon nautique du Grand Pavois a fermé ses portes hier lundi 1er octobre et ses organisateurs estiment que la fréquentation de cette édition 2018 devrait atteindre la barre des 82.000 visiteurs. Avec 800 marques internationales présentes et plus de 110 nouveaux bateaux, sur un total de 750, le Grand Pavois n'entend pas jouer dans la cour des petits salons. L'événement revendique sa place dans le peloton des cinq plus grands rendez-vous à flot dans le monde. Hier soir Alain Pochon, président du Grand Pavois Organisation (GPO), a présenté un bilan positif.

"Cette édition 2018 est satisfaisante sur nombreux points. Tout d'abord nous devrions fermer le salon ce soir avec une fréquentation proche des 82.000 visiteurs. Côté affaires, de nombreux professionnels m'ont fait l'écho de leur satisfaction et annoncé avoir atteint leurs objectifs et ce dans nombre de secteurs d'activité, que ce soit pour les constructeurs de bateaux ou les équipementiers. Si le marché reste orienté majoritairement sur les bateaux à moteur, nous savons également que des bateaux à voile ont été vendus. Ce qui est bon signe quand on regarde la tendance du marché actuel, qui connaît plutôt une baisse sur ce segment d'activité" a notamment détaillé Alain Pochon.

Recyclamer, le robot flottant dépollueur venu de Limoges

Le président de GPO est ensuite revenu sur les essais en mer et l'organisation de la première compétition National Wind Foil, du nom donné en anglais aux planches à voile à aile portante (foil). Alain Pochon a également mis en avant l'espace multicoques du salon, estimant qu'avec 30 unités présentes le Grand Pavois s'impose comme le salon de référence de ce type de bateaux sur la côte Atlantique. Il s'est également félicité du succès remporté par Madagascar, pays invité d'honneur de cette 46e édition, qui était représenté à La Rochelle par des artisans et musiciens malgaches mais aussi par des voyagistes et des prestataires de loisirs venus de la grande île.

Comme l'a mis en lumière France 3 Nouvelle-Aquitaine, le Grand Pavois a également présenté des innovations, à l'instar de Recyclamer, un aspirateur flottant capable d'aspirer aussi bien des déchets solides que liquides présents dans l'eau, et qui fonctionne à l'énergie solaire. Cette innovation a été développée par Alan d'Alfonso Peral, dirigeant de la startup Recyclamer Innovation, incubée par l'Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin (Avrul), à l'université de Limoges.

Alain Pochon s'est par ailleurs félicité que la collaboration du salon avec la Région Guadeloupe pour l'organisation du Rallye des Iles du Soleil, un périple qui démarre le 10 novembre prochain avec départ depuis l'île de La Palma (Canaries) et arrivée à l'île guadeloupéenne de Marie Galante (bien connue pour ses rhums). En plus de cette nouvelle édition du rallye, GPO annonce la création du Défi Atlantique 2019. Une course retour Atlantique qui s'élancera le 23 mars prochain du port de Rivière-Sens, à Basse-Terre (Guadeloupe), pour toucher au final La Rochelle via Horta (Açores).