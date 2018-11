Otta se diversifie en rachetant Les Experts du digital

Codirigée par Stéphanie Laporte et Arnaud Bidou, Otta grandit sainement et intelligemment. Son domaine d'expertise : la communication sur les réseaux sociaux et le marketing web. Les deux associés se sont rencontrés par le biais du mastodonte Cdiscount, à une époque où le community management était encore balbutiant en France. Employant aujourd'hui 15 personnes, Otta, installée dans les locaux de la Coursive appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde, a aujourd'hui un rayonnement national. Travaillant autant pour le compte d'acteurs du secteur tech que pour des PME ou des grands comptes, elle défend une stratégie axée sur la mesure du retour sur investissement des annonceurs, assez éloignée des marchands de rêve aux statistiques nébuleuses, mais aussi sur l'importance de faire baisser la pression publicitaire sur les internautes sur-sollicités.

"Nous travaillons par exemple pour Proman, Cuisinella, les Tribunes de la presse, les Scènes d'été en Gironde, pour des marques autour de la beauté, des acteurs comme New Holland..., détaille Arnaud Bidou. Avec toujours une ligne directrice : former nos clients pour qu'ils puissent monter en compétences et à terme internaliser leurs connaissances. On a toujours été branché pédagogie : plus nos clients sont pointus, plus c'est intéressant pour Otta."

Montée en compétences

Le rachat des Experts du digital, qui compte une vingtaine d'adhérents, rentre parfaitement dans cette logique. La structure bordelaise est à la fois un organisme de formation (agrément Opca) et un club business, faisant intervenir des experts nationaux reconnus... dont Stéphanie Laporte et Arnaud Bidou. "Ce club a pour objectif d'aider ses membres à monter en compétences sur différents sujets digitaux, poursuit ce dernier. Nous ne sommes plus dans l'évangélisation, il s'agit d'acteurs, dirigeants d'entreprises, directeurs marketing ou de la communication... de grands groupes, PME ou PMI qui sont déjà sensibles à ce domaine."

C'est François-Luc Moraud, consultant en numérique, spécialiste du design thinking certifié par Google et intervenant dans plusieurs écoles, qui prendra la direction des Experts du digital, achevant dans quelques semaines sa mission au sein du projet Disrupt'Campus de l'Université de Bordeaux. "Ce type d'offres n'existe pas sur le marché, explique-t-il. Le club propose des formations intensives accessibles aux membres ayant réglé leur adhésion annuelle ou à des externes, du sur-mesure pour les programmes internes des entreprises, des learnings expeditions au sein de l'écosystème numérique local..."

"Le « club sandwitch » propose également de la veille et peut faire des focus spécifiques sur des sujets tels que la logistique du dernier kilomètre par exemple, avec toujours pour ambition de dégager des pistes applicables tout de suite. Prospectif, mais aussi pratique, donc", poursuit Arnaud Bidou. "Les Experts du digital nous permet de compléter notre offre mais aussi de rester en prise directe avec des acteurs du terrain qui nous font part de leurs problématiques." Manière de contourner donc les biais que peut introduire l'hyper-spécialisation...

Otta voit déjà plus loin avec la perspective d'ouvrir en son sein un pôle dédié aux entreprises technologiques liées à la donnée et à l'intelligence artificielle.