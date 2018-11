Biznext Bordeaux : découvrez les lauréats 2018

Prix Transformation numérique : Natec

Basée au Pian-Médoc (Gironde), Natec est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites (verre, carbone, kevlar...) pour des industriels du transport, de l'aéronautique et de la téléphonie. Cette TPE de dix personnes équipe notamment... le nez des tramways bordelais ! Lorsque son actuel président, Philippe Moine, a repris cette entreprise en 2012, il n'y avait aucun ordinateur au sein de la société, uniquement un fax. L'entreprise a depuis mené une transformation numérique complète, avec un accompagnement soutenu des salariés. Elle s'intéresse désormais de près à la robotique et aux techniques d'impression 3D.

Le prix Transformation numérique a été remis par Yann Pennec, directeur de la délégation numérique au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

Prix Startup de l'année : Displayce

Displayce est la première plateforme technologique conçue pour optimiser l'achat, l'impact et la qualité des campagnes publicitaires diffusées sur les panneaux digitaux. Grâce à cette technologie propriétaire basée sur l'intelligence artificielle et la valorisation des données, les agences accèdent en un clic au plus large inventaire d'affichage digital de France et valorisent leurs campagnes de marque sur des formats premium, dans des environnements ciblés et auprès d'une audience massive. Fondée par les Bordelaises Laure Malergue et Marie Gaestel, Displayce a pour prochain jalon la diffusion de campagnes sur des panneaux numériques situés en Europe.

Le prix Startup de l'année a été remis par Stéphane de Loze, directeur marketing et communication d'Ociane Groupe Matmut.

Prix de l'Innovateur de l'année : PolymerExpert

Dirigée par Marc Dolatkhani, PolymerExpert est une société de R&D installée à Pessac qui développe des matériaux intelligents et des technologies brevetées. Ses polymères photosensibles, thermosensibles ou auto-réparant sont utilisés dans le secteur médical, l'aéronautique et la cosmétique. Elle réalise plus de 70% de son activité à l'export. Son modèle est hybride : l'entreprise, dont les carnets de commandes sont pleins jusqu'en 2023, est une structure de recherche sous contrat tout en conservant une activité de services. Elle développe en propre des produits innovants à faible volume mais à forte valeur ajoutée, grâce notamment à sa soixantaine de brevets déposés depuis 2000, et lancé une filiale, Innolens, pour son activité d'implants oculaires. Son chiffre d'affaires 2018 dépassera les 3,5 millions d'euros pour un résultat de 1,5 M€. Avec 14 salariés !

Le prix de l'Innovateur de l'année a été décerné par Patrick Dufour, membre du directoire de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes.

Prix spécial Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde : Cartolux

Entreprise basée à Pessac, Cartolux (13,3 M€ de chiffre d'affaires en 2017, une quarantaine de salariés) est spécialisée dans la fabrication de carton compact. Elle travaille notamment pour le compte d'industriels régionaux de l'agroalimentaire tels que le Petit Basque ou Lou Gascoun. Son dirigeant Olivier Coudert a annoncé que Cartolux, qui a entamé également sa transformation numérique, espérait quitter ses locaux pessacais trop petits pour un site de 30.000 m2 à Canéjan, à la lisière de la métropole bordelaise.

Le prix de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde a été remis par Jean-François Pierron, élu à la CCI BG et président de la commission des finances.

Prix du décideur de l'année : Philippe Chédru, président d'Oxymétal

Spécialisée dans la découpe industrielle de métaux, la société bordelaise Oxymétal est une histoire de redressement industriel. Créée en 1984, la société a été reprise par trois actionnaires en 2011 à la barre du tribunal de commerce. Ce retournement s'est produit grâce à de forts investissements de modernisation et à une nouvelle politique de développement. L'arrivée de Philippe Chédru à la présidence en 2015 a donné une forte impulsion puisque le chiffre d'affaires a progressé de 35 % entre cette période et 2018, atteignant les 70 M€. L'année 2018 a été marquée par l'inauguration d'un nouveau site industriel à Pompignac, en Gironde. Oxymétal (400 salariés) prévoit de s'implanter en République tchèque en 2019 pour adresser des clients d'Europe de l'Est.

Le prix du Décideur de l'année a été remis par Didier Delhoste, directeur général délégué de Cheops Technology.