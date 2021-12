La Nouvelle-Aquitaine perd 23 % d'exploitations agricoles en dix ans

Moins d'exploitations, pour de plus grandes surfaces

La Nouvelle-Aquitaine compte 64.130 exploitations agricoles en 2020, contre 83.140 en 2010, soit une diminution de -23 %. Un chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale (-21 %). La Dordogne est le département qui marque la plus nette baisse, avec -27 % soit une exploitation sur quatre, suivi par la Gironde, la Haute-Vienne et les Charentes. Au contraire, ce sont les Pyrénées-Atlantiques, territoire dominé par l'élevage, qui perdent le moins d'exploitations (-18 %).

Face à cette baisse marquée et inquiétante, la surface agricole moyenne des exploitations augmente logiquement. Alors qu'elle était de 51 hectares en moyenne en 2010, elle s'élève à 65,5 hectares en 2020.

Léger recul de la surface agricole totale

2 % c'est le pourcentage de surface agricole utile (SAU) que la Nouvelle-Aquitaine a perdu en dix ans. Avec en tête, la Gironde et la Dordogne, où la pression foncière, même si elle ne pourrait expliquer le phénomène à elle seule, est particulièrement accrue. Un recul moins marqué que pour le nombre d'exploitations, qui s'explique par la transmission des terres à des entités de production davantage concentrées.

Essor confirmé pour l'agriculture biologique

C'est l'un des enjeux d'avenir de la région : la percée nette de l'agriculture biologique, qui représente 11 % des exploitations néo-aquitaines en 2020, contre seulement 3 % dix ans plus tôt. Trois départements passent le cap des 15 % avec, dans l'ordre, la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. En-dessous de la moyenne régionale, on retrouve les Charentes, la Corrèze, la Creuse, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.

