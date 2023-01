Toopi Organics ouvre son capital au fonds occitan Avelana et va créer des urinoirs à Purpan

Après l'inauguration, le 3 juin dernier, de sa première unité industrielle de transformation de l'urine humaine en un engrais agricole certifié, la startup girondine Toopi Organics a lancé son premier produit commercial, Lactopi Start, en octobre. Basée à Loupiac-de-la-Réole (sud Gironde) et dirigée par Michael Roes, elle vient d'annoncer fin 2022 l'entrée à son capital du fonds Avelana, à Villeneuve-lès-Béziers (Hérault/Occitanie).

Ce fonds d'investissement, cofondé par Jean-Marc Bouchet, Antoine Chamussy et Olivier Saint-Girons, entend participer au développement « des entreprises au service de la transition écologique » non seulement en investissant en capital mais aussi en assurant un accompagnement entrepreneurial. Toopi Organics ouvre ainsi pour la première fois son capital à un investisseur extérieur, qui va disposer d'un siège au comité stratégique de la startup. Le montant de cette entrée en capital et en droits de vote n'est pas précisé.

« Nous ne tenons pas à divulguer cette information aujourd'hui. Et effectivement, comme cela a été annoncé, nous investissons 1,1 million d'euros dans un tour de table organisé avec la Banque des Territoires et un family office dans le cadre du contrat à impact social labélisé par l'Ademe en 2021 » recadre pour La Tribune Olivier Saint-Girons, directeur général d'Avelana.

« Le potentiel de développement agricole est gigantesque »

Cette opération parallèle à l'entrée du fonds au capital de la startup girondine va in fine permettre à Toopi Organics de bénéficier d'une subvention de l'Ademe à hauteur de 3,5 millions d'euros pour le financement de la collecte sélective des urines humaines.

« Toopi Organics transforme un déchet en ressource, l'urine. Le potentiel de développement agricole est gigantesque et s'inscrit pleinement dans la transition vers une agriculture régénératrice et résiliente. Toopi Organics est ainsi au cœur de la mission d'Avelana de développer des entreprises au service de la transition agroécologique... », indique notamment Olivier Saint-Girons dans le communiqué annonçant l'opération.

Toopi Organics à l'EI de Purpan pour la collecte et la recherche

C'est dans le cadre de sa recherche de gisements d'urine que Toopi Organics a annoncé en fin d'année l'installation de points de collecte dans l'enceinte de l'Ecole d'ingénieurs de Purpan (EIP), à Toulouse, sous la forme d'urinoirs sans eau. Initiative qui va se doubler par la mise en place d'un programme de recherche et développement agronomique commun destiné à évaluer « les avantages liés à l'utilisation des bio-solutions urino-sourcées ».

Centrée sur la formation de futurs ingénieurs liés au monde agronomique, l'EIP compte 1.200 étudiants et dispose au sein de son campus d'une exploitation en polyculture et élevage de 218 hectares dans laquelle les solutions biologiques à base d'urine sélectionnée développées par Toopi seront testées. Une fois établi le protocole de collecte des urines estudiantines. La startup girondine a déjà multiplié les tests en plein champ pour démontrer la supériorité de l'urine traitée par rapport aux engrais minéraux dans plusieurs cultures, comme la betterave, et ajuster au plus près sa méthode de purification.

Une fois collectée, l'urine est désormais acheminée au siège de Toopi Organics où elle est stabilisée puis purifiée à deux reprises afin de la débarrasser d'éventuelles molécules polluantes issues du corps humain, comme des résidus médicamenteux. L'élément le plus important à sauvegarder étant l'azote. Cette unité peut traiter 250.000 litres d'urine par an, sachant que le traitement ne fait perdre aucun volume de matière.

