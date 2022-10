Toopi Organics lance sur le marché le premier engrais à base d'urine recyclée

En juin dernier, les dirigeants de Toopi Organics, en sud Gironde, dévoilaient leur première installation industrielle de production d'urine (légèrement) transformée pour servir d'engrais bio dans l'agriculture. Cofondée en 2019 par Pierre Huguier (directeur scientifique) et Michaël Roes (président), la startup a annoncé ce lundi 24 octobre le début de la commercialisation de son premier produit urinosourcé. "Une première mondiale", souligne la direction de l'entreprise.

Il ne suffit pas de récupérer, comme le fait Toopi Organics, l'urine humaine (dans des stades, des bureaux, des établissements scolaires...) pour avoir un engrais naturel apte à être utilisé. Une trentaine d'essais a ainsi été nécessaire pour qualifier ce premier produit commercialisé.

Un produit stabilisé et homologué au plus haut niveau

"La reconnaissance des agences sanitaires européennes pour la commercialisation de notre première solution urinosourcée Lactopi Start marque une étape majeure de notre développement. Toopi Organics passe ainsi du stade de société de R&D à celui d'entreprise avec des perspectives commerciales extraordinaires. Ainsi l'ensemble de notre production annuelle, soit 250.000 litres, est déjà vendu en France et en Belgique. [...] L'urine n'est plus utilisée comme fertilisant, mais comme milieu de culture pour des microorganismes améliorant la capacité des plantes à absorber les nutriments naturellement présents dans l'environnement", indique l'entreprise.

Outre des entreprises, écoles, collèges, lycées, stades, salons, et autres chantiers, la startup girondine collecte aujourd'hui l'urine au Futuroscope, sur des aires d'autoroutes Vinci, dans des collèges et lycées mais aussi sur des festivals d'envergure comme Rock en Seine et Solidays. L'urine collectée est ensuite transformée dans l'usine de Loupiac-de-la-Réole, au sud de Bordeaux, capable de traiter jusqu'à 250.000 litres par an.

80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027

La jeune entreprise relève un double défi :

"Collecter et utiliser un déchet, l'urine, pour en faire un produit agricole homologué, satisfaisant aux exigences règlementaires les plus strictes, tout en économisant, en amont, l'eau potable des chasses d'eau. Sur le marché des matières fertilisantes, particulièrement tendu et en recherche d'innovations, notre solution apporte des bénéfices techniques et économiques considérables tout en assurant un bouclage des cycles des nutriments", décortiquent Pierre Huguier (directeur scientifique) et Michaël Roes (président), les deux cofondateurs de Toopi Organics.

La startup a déjà contractualisé la collecte de deux millions de litres d'urine, couvrant la production des trois prochaines années. A cinq ans, elle table sur une collecte annuelle de 3,75 millions de litres et autant de volume de produits vendus. À cette date, l'entreprise prévoit une activité de transformation répartie sur sept sites en France et en Belgique. "Notre objectif à cinq ans, en 2027, est de réaliser 80 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé", expliquait Michael Roes en juin dernier.

