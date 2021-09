Insuffisance cardiaque : FineHeart à l'heure de la pré-industrialisation

Dans les locaux de FineHeart, Hubert Saubot regarde avec espoir le dispositif d'assistance cardiarque que la société a créé et qui sera testé sur l'homme à partir de l'automne 2022. "C'est un produit disruptif", assure celui qui est désormais équipé d'une pompe cardiaque dite conventionnelle depuis plusieurs mois. "J'ai un trou dans l'abdomen, un fil relié à un sac de trois kilos contenant une batterie que je porte au quotidien. Je ne peux plus prendre de bain. C'est un vrai bouleversement dans une vie", témoigne-t-il.

"Nous sauvons des vies, malheureusement nous n'avons rien d'autre à proposer aujourd'hui", reconnaît Laurent Barandon chirurgien cardiaque au CHU de Bordeaux et membre du conseil scientifique de FineHeart dont le siège social est basé à Pessac en Gironde. "La pompe, baptisée l'Icoms Flowmaker, représente pour nous aussi un immense espoir", assure-t-il.

Lire aussi 5 mnFineHeart lève 15 millions d'euros pour lancer les essais chez l'humain de sa pompe cardiaque

Le dispositif développé par FineHeart se situe à mi-chemin entre un pacemaker et une pompe d'assistance conventionnelle. La pompe est composée d'une petite turbine totalement implantable qui respecte la physiologie cardiaque. C'est l'une de ses principales caractéristiques.

"A l'image du vélo électrique, elle devient l'assistance électrique du cœur, alors qu'aujourd'hui, avec les pompes conventionnelles le muscle ne travaille plus", développe Stéphane Garrigue, cardiologue interventionnel et co-fondateur de FineHeart. "Il s'agit, par conséquent d'un dispositif qui consomme très peu, qui fonctionne sans câble extérieur et qui est plus simple à poser sur le plan chirurgical. Il y a moins de risque d'hémorragies ou d'infections. Par ailleurs, le patient n'est pas en danger en cas de panne technique. Aujourd'hui, beaucoup de patients ne sont pas équipés de pompe cardiaque conventionnelle en raison de ces complications. Chaque année, 200.000 patients atteints d'insuffisance cardiaque sévère ne sont pas traités dans les pays du G7. Notre ambition est d'y remédier !"