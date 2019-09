"Passionnés" : Marilyne Minault, la patronne de la Grande poste, passe à table

Avec "Passionnés", le livre témoignage qu'elle publie aux Editons de l'Océan (256 pages -30 €) et qu'elle va présenter le jeudi 3 octobre à la Grande poste de Bordeaux (*), Marilyne Minault revient sur une séquence charnière de sa vie au cours de laquelle elle aura créé au nord du Médoc, avec son mari Philippe, une entreprise vedette, Imagine Editions, dont le logiciel Hellodoc va s'imposer en France comme l'application leader pour la gestion des cabinets médicaux. Marilyne Minault raconte bien plus que cela puisqu'elle remonte jusqu'à ses racines familiales et n'élude pas le combat de son époux contre la maladie qui va finir par l'emporter.

"J'écris régulièrement sur ma vie depuis le début des années 2000. Au cours de années 2010, 2011 et 2012 je voulais écrire un livre sur ma vie pour les enfants, et ce livre je l'ai fini en mai 2019. J'avais l'impression que ce livre n'intéresserait que ma famille mais j'ai trouvé un éditeur qui a estimé que cette histoire n'était pas banale. Il est clair qu'Imagine Editions, avec Hellodoc, a été au centre de ma vie avec Philippe et que ce livre montre comment tout cela s'est passé, qu'il dévoile l'histoire cachée d'Hellodoc, où il y a toujours eu des rebondissements" sourit Marilyne Minault.

Cette cheffe d'entreprise, mère de cinq garçons, n'a pas oublié ce que famille veut dire.

La Grande poste : une jeune entreprise

Très liée à Philippe, à la fois son mari et associé, Marilyne Minault ne divise pas sa vie en morceaux, fusionnant son existence en une seule pièce."Hellodoc est né parmi mes enfants : c'est le sixième que j'ai eu. Et puis je l'ai laissé partir. J'ai hésité entre aller en bourse et vendre, et puis j'ai vendu, j'étais fatiguée" lâche-t-elle comme par inadvertance pour faire la part de la perte.

Et puis après le drame de la mort de Philippe, une fois qu'Hellodoc est parti vivre sa vie avec son repreneur allemand ComputGroup, Marilyne Minault s'est autorisée à réaliser un rêve : celui de l'acquisition de la Grande Poste, rue du Palais Gallien à Bordeaux, et de la création d'une salle polyvalente - qualifiée d'improbable - dédiée à la fois à la vie artistique, en particulier avec ses échoppes louées à des artistes-peintres et les spectacles mis à l'affiche, mais aussi à l'organisation de séminaires d'entreprises et à la restauration.

Marilyne Minault continue à travailler en famille, avec ses enfants cette fois, et dirige une jeune entreprise qui va fêter ses trois ans. Autant dire que les manifestations des Gilets jaunes qui ont touché le centre-ville et les travaux qui mettent depuis des mois la place Gambetta sans dessus dessous, n'ont pas facilité le décollage de cette nouvelle activité. Pour autant la Grande Poste est idéalement placée dans le centre-ville tandis que Marilyne Minault reste une dirigeante des plus expérimentées.



(*) La soirée littéraire du jeudi 3 octobre, qui marque la sortie officielle de "Passionnés", commencera à partir de 18 h 30 avec tout d'abord une présentation du livre. Ensuite, à partir de 20 h 30, la salle sera transformée en mode restaurant, pour un dîner conférence sur l'histoire de Marilyne Minault.