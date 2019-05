La stratégie de Lim Group, en hypercroissance, à découvrir le 21 mai à Bordeaux

Une heure quinze de questions / réponses pour éclairer la stratégie d'une entreprise, son développement, son financement, ses réussites et ses échecs... Six fois par an, La Tribune réunit ses lecteurs à Bordeaux, lors d'un Petit Déjeuner organisé en partenariat avec le Crédit agricole Aquitaine, pour une interview en public à bâtons rompus. Le prochain à se prêter au jeu sera Laurent Duray, le président de Lim Group, le mardi 21 mai à 8h30 à l'Intercontinental Bordeaux Grand Hôtel.

En forte croissance, Lim Group (pour Leather in motion) est né en Dordogne, à Nontron, en 1998. Il bénéficie aujourd'hui d'un rayonnement mondial grâce à plusieurs marques, dont les réputées CWD et Devoucoux, et un positionnement haut de gamme dans l'univers de la selle d'équitation. Le groupe est résolument atypique. Son président fondateur Laurent Duray a démarré l'aventure en solo dans le garage de ses parents à Paris. Plutôt que de donner naissance à une startup, il a créé en un peu plus de 20 ans une ETI solide équipant les meilleurs cavaliers mondiaux. Les vaches maigres du début, la stratégie de conquête du segment haut de gamme, le choix d'une niche de marché et de se passer d'intermédiaires, les options de financement, l'intégration de salariés au capital du groupe et l'importance de donner du sens au travail, la création de selles connectées ou créées à partir de cuir végétal... Tous ces aspects, Laurent Duray les développera le mardi 21 mai lors de ce Petit Déjeuner. Lim Group considère que « le monde est son jardin » mais n'a pour autant créé aucune direction export : son président expliquera aussi comment il a bâti une entreprise totalement tournée vers l'international.

Mardi 21 mai 2019 à l'Intercontinental Bordeaux Grand Hôtel, à partir de 8h30. En partenariat avec le Crédit agricole Aquitaine. Inscription préalable obligatoire ci-dessous.