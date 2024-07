Législatives : la gauche de retour en Gironde au détriment d'Ensemble et de l'extrême-droite

Souvent qualifiée de petite France, la Gironde affirme ses nuances avec le reste des résultats du second tour des élections législatives ce dimanche 7 juillet marqué par un barrage républicain qui a fonctionné à plein contre l'extrême-droite.

Le Nouveau Front populaire remporte sept des douze circonscriptions girondines alors qu'elle n'en détenait plus que trois depuis 2022. Du côté du parti présidentiel, les députés sortants limitent la déroute en préservant quatre sièges, dont celui de Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, élu à Bordeaux, Le Bouscat et Bruges. En revanche, Bérangère Couillard, une autre ex-ministre macroniste, est battue.

Enfin, et c'est la principale différence avec les résultats nationaux, l'extrême-droite recule avec la défaite de Grégoire de Fournas et ne compte plus qu'une seule députée dans le département, Edwige Diaz, élue au premier tour. Le taux de participation s'est élevé à 70,74 %, soit un point de moins qu'au 1er tour mais 20 % de plus qu'en 2022.

Bordeaux reconduit ses trois députés sortants

Élu député en 2022 et devenu ministre des Comptes publics de Gabriel Attal un an plus tard, Thomas Cazenave est réélu dans la 1ère circonscription de Bordeaux qui regroupe Bordeaux Nord, Bruges et Le Bouscat. Dans le cadre d'une triangulaire, il l'emporte assez nettement avec 43,2 % des suffrages devant l'écologiste du Nouveau Front populaire Céline Papin (35,9 %) et le candidat de l'extrême-droite Bruno Paluteau (20,9 %). Dans un contexte défavorable au camp présidentiel, Thomas Cazenave sauve à la fois son siège à l'Assemblée nationale et ses perspectives politiques locales en vue de l'élection municipale de 2026. Il réunit sur son nom 31.800 votes, soit 3.500 bulletins de plus qu'en 2022, ce qui lui permet de l'emporter face à l'adjointe de Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, qui a convaincu 6.800 électeurs de plus qu'en 2022.

Réélection confirmée également pour Nicolas Thierry. Et de manière encore plus large. Dans un duel face au tandem Véronique Juramy/Catherine Fabre sous bannière Ensemble, le député écologiste/NFP sortant a rassemblé 59 % des voix sur la 2e circonscription 100 % bordelaise en convaincant 8.500 électeurs de plus qu'en 2022. Il siègera parmi les 34 députés écologistes de la nouvelle Assemblée nationale.

Le député sortant Loïc Prud'homme (LFI/NFP), qui avait manqué la victoire au 1er tour de quelques dizaines de voix, est réélu au second tour avec 53,8 % des suffrages exprimés dans le cadre d'une triangulaire devant la macroniste Ariane Ary (26,3 %) et la candidate d'extrême-droite Maryvonne Basteres (19,8 %). Loïc Prud'homme réunit 8.400 voix de plus qu'au second tour de 2022.

La Métropole repasse à gauche

Il n'y a pas eu match dans la 4e circonscription, sur la rive droite étendue de l'agglomération bordelaise. À 75 ans, le député socialiste Alain David repart pour un nouveau mandat. L'ancien maire de Cenon a rassemblé 61,5 % des voix face à la conseillère régionale et jeune députée européenne du Rassemblement National Julie Rechagneux. Porté par l'élimination du candidat Ensemble et LR, Alain David a engrangé 10.000 voix supplémentaires par rapport au 1er tour. Une large victoire mais peu surprenante au vu d'une circonscription historiquement acquise à gauche. Point marquant comme presque partout ailleurs, le RN a tout de même plus que doublé son nombre de voix par rapport aux dernières législatives.

Revanche pour Marie Récalde dans la 6 circonscription autour de Mérignac. Avec 39,6 % des voix et 6.000 bulletins d'avance, la socialiste reprend le siège du député macroniste sortant Eric Poulliat qu'elle lui avait cédé en 2017. L'ordre établi au premier tour a été identique au second : le candidat Ensemble (32,6 %) devance le délégué départemental RN Jimmy Bourlieux (27,6 %). Marie Récalde a été la seule dans cette triangulaire à voir son nombre de voix augmenter significativement.

Déjà arrivé en tête au premier tour, le socialiste Sébastien Saint-Pasteur l'emporte dans la 7e circonscription de Gironde, autour de Pessac, avec 43,8 % contre la députée macroniste sortante Bérangère Couillard (33,9 %). L'ex ministre de l'Écologie puis de l'Égalité femmes-hommes est donc défaite dans cette triangulaire comme la candidate d'extrême-droite Clémence Navays-Dumas, arrivée en troisième position comme au premier tour (22,3 %). Cette victoire de Sébastien Saint-Pasteur, avec près de 5.000 bulletins d'avance, marque donc le retour d'un député de gauche dans cette circonscription historiquement socialiste détenue par Pierre Ducout puis Alain Rousset avant de passer dans le camp d'Emmanuel Macron en 2017.

Le camp présidentiel sauve les meubles

En plus de la 1ère circonscription bordelaise, Ensemble conserve trois circonscriptions girondine. Malgré plus de huit points de retard sur le RN au premier tour, Sophie Mette, la députée Ensemble sortante, est réélue dans la 9e circonscription du Sud Gironde. Grâce au désistement républicain du candidat socialiste, elle remporte 57,0 % des suffrages face à François-Xavier Marques, le représentant d'extrême-droite (43,0 %). Elle double son total de voix par rapport au premier tour et réunit 15.000 voix de plus qu'en 2022.

Le front républicain a également fonctionné à plein sur le Bassin d'Arcachon (8e circonscription). Arrivée deuxième il y a une semaine avec près de 5.000 voix de retard sur le candidat RN Laurent Lamara, la député sortante du bloc centriste Sophie Panonacle est élue avec 56,4 % des voix et 10.000 bulletins d'avance. Une victoire qui s'est dessinée avec le désistement de la liste de gauche arrivée en troisième position au premier tour.

L'extrême-droite tenue à distance de l'Assemblée

Avec des candidats RN qualifiés dans dix circonscriptions girondines et arrivés en tête au premier tour dans la moitié, le début de la soirée électorale laissait apparaître une carte de la Gironde où les circonscriptions du couloir de la pauvreté basculaient à l'extrême droite. Le dénouement en est autrement. Dans cette ceinture du nord-ouest au nord-est de l'agglomération bordelaise, dominée par la viticulture et marquée par les inégalités, c'est finalement le centre et la gauche qui s'imposent d'une courte tête. Dans le Libournais (10e circonscription), le député sortant du camp présidentiel Florent Boudié s'impose face à la candidate RN Sandrine Chadourne avec 52,1 % des voix. Il est réélu pour un 4e mandat. Dans l'Entre-Deux-Mers (12e circonscription), l'écart est encore plus mince en faveur de la candidate insoumise du Nouveau Front populaire Mathilde Feld qui réalise un score de 50,4 %, soit à peine 500 bulletins d'avance, face à Rémy Berthonneau du RN. La victoire lui avait échappé en 2022 de seulement 180 voix.

Dans la 5e circonscription du Médoc, c'est la candidate socialiste de l'union de la gauche Pascale Got qui l'emporte d'une courte tête avec 50,6 % devant le député RN sortant Grégoire de Fournas. Dans un contexte de forte participation, la députée élue réunit plus 40.000 voix, soit un millier de bulletins de plus que le candidat d'extrême-droite qui a pourtant rassemblé 15.000 voix de plus qu'en 2022 ! Contrairement à il y a deux ans, Pascale Got a bénéficié du désistement républicain du candidat macroniste Stéphane Sence qui avait réuni 18,6 % au premier tour le 30 juin dernier.

Pour rappel, dans la 11e circonscription au nord du département, la députée d'extrême-droite sortante Edwige Diaz a été élue dès le 1er tour avec 53,3 % des suffrages exprimés.