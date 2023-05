Pour la sécurité sociale alimentaire en Gironde, une gouvernance à définir

Concrétiser « un engagement intellectuel et citoyen. » Réunis ce 30 mai à la Fabrique Pola à Bordeaux, les adeptes d'une sécurité sociale alimentaire en Gironde ont marqué le lancement officiel de l'expérimentation de ce dispositif porté par le Département, dans la lignée de son combat pour le revenu universel. Mais en réalité, tout est encore à définir. Cette politique volontariste et territoriale vise à garantir le droit d'accès à l'alimentation pour les personnes les plus démunies.

« C'est un droit fondamental qui n'est pas garanti pour tous et qui ne peut pas rester en l'état », mobilise Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de la Gironde. « La sécurité sociale alimentaire doit couvrir toute la chaîne de valeur, de la production à la distribution. Au bout de cette chaîne, il y a la santé publique », a-t-il appuyé.

Une caisse locale commune ou des aides versées directement aux structures alimentaires ? Une allocation ou une « carte vitale de l'alimentation » ? Un public de bénéficiaires élargi ou restreint et sous quelle conditions ? Autant de questions qui, un an et demi après la première évocation du dispositif par Jean-Luc Gleyze, demeurent en suspens. « On s'est d'abord décidé en commun avec les autres collectivités volontaires et avec Acclimat'Action pour constituer un comité citoyen. Il fallait former les membres pour qu'ils puissent s'acculturer au sujet. Maintenant, on souhaite qu'ils soient force de proposition », s'explique l'élu.

Lire aussiEn 2023, le Département de la Gironde élabore son modèle de sécurité sociale alimentaire

Politique décentralisée

Le comité stratégique citoyen, piloté par l'association Acclimat'Action qui regroupe une dizaine de structures solidaires, va se réunir à plusieurs reprises pour dresser une feuille de route d'ici la fin de l'année. Objectif, lancer une expérimentation en 2024 dans quatre territoires de Gironde : Bègles, Bordeaux, Pays Foyen et Bazadais. « On a suscité des dynamiques citoyennes, des liens avec les territoires », restitue David Fimat, coordinateur de l'association, qui confère à cette politique « un rôle nourricier ».

L'expérimentation se partagera donc entre milieu rural et urbain. À Bordeaux, les quartiers politique de la ville seront ciblés : Benauge, Grand Parc et Chantecrit. « Cette sécurité sociale de l'alimentation est au confluent de deux politiques municipales majeures : la résilience alimentaire et la solidarité alimentaire », évoque le maire Pierre Hurmic pour justifier la participation de la ville de Bordeaux.

Si à travers cette expérimentation les élus espèrent inspirer d'autres territoires, ils défendent, en bons girondins, le modèle décentralisé de cette politique. « Il est hors de question que l'État récupère [le dispositif]. On va l'expérimenter chez nous via des caisses locales et il restera chez nous », veut assurer Jean-Luc Gleyze. Mais le président n'exclut pas de solliciter l'État dans un deuxième temps pour la recherche de financement. Et pourquoi pas aussi le fonds social européen.

Lire aussiBordeaux dévoile (enfin) son dossier de candidature au programme Territoires zéro chômeur