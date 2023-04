Logistique urbaine : un partenariat public doit booster le vélo-cargo à Bordeaux Métropole

C'est un document plein de bonnes intentions, sans annonces de financements mais bon pour l'image, qui promet une « logistique urbaine durable à faibles émissions ». Votée en janvier en conseil métropolitain, la convention de partenariat liant le groupe La Poste, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux veut favoriser la décarbonation de la logistique du dernier kilomètre. Une des nombreuses déclinaisons locales de la stratégie nationale du groupe La Poste, présentée vendredi 21 avril lors d'un point presse à Bordeaux.

« Nous souhaitons organiser un écosystème logistique avec les collectivités pour décarboner totalement la logistique des grandes métropoles », a énoncé Philippe Wahl, PDG du groupe. En martelant : « Nous avons aujourd'hui tous les instruments techniques pour le faire dans Bordeaux et sa métropole. » En ligne de mire, les véhicules dits propres, en particulier le vélo-cargo. La Poste va acquérir en trois ans 1.000 vélos-cargos au constructeur VUF Bikes, dont une trentaine pour la Métropole. Dédiés au service Colissimo, ils sont capables d'embarquer 120 kilos de charge utile. C'est la plus grosse commande à date pour le fabricant basé à Mérignac qui a livré ses premiers exemplaires à La Poste début avril.

C'est ce vélo cargo de VUF Bikes, doté d'un moteur Valéo, qui a commencé a être distribué aux équipes de La Poste (crédits : VUF Bikes).

Le maire de Bordeaux et vice-président de Bordeaux Métropole Pierre Hurmic a rappelé la nécessité d'« organiser la livraison du dernier kilomètre et la cyclo-logistique » pour répondre « aux défis environnementaux ». Dans cet optique de report modal de l'automobile vers le cycle, la convention vise à une meilleure insertion des vélos-cargos dans la ville et à faciliter la livraison par la constitution d'un réseau de point relais (conciergeries, consignes, espaces de stockage...). Les professionnels, notamment commerçants, artisans et TPE, seront incités à mutualiser la réception de leurs marchandises d'ici 2025.

Conditions de travail et mandature précédente

Mais, pour les syndicats, le contenu de cette convention de partenariat omet un sujet majeur. « Si on parle de la logistique à venir, il faut parler des conditions de travail et de l'impact sur les postiers ! », invoque Willy Delhemmes, pour le syndicat Sud PTT. « Ce n'est abordé à aucun moment dans l'accord partenarial », pointe-t-il en en évoquant des craintes au sujet des cadences de livraison à tenir.

La convention s'inscrit en tout cas dans une certaine continuité à Bordeaux Métropole où La Poste avait déjà signé, sous la mandature précédente, une mouture d'initiation au développement de la logistique faible émissions. « C'est avec votre prédécesseur en 2014 que nous avons entamé nos travaux sur la logistique urbaine », a ainsi glissé Philippe Wahl à Pierre Hurmic. Mais cette fois, l'ambition est claire : mettre fin aux émissions carbone dans la logistique urbaine.

Alors, comment y parvenir ? Pour l'instant, les annonces concrètes se font surtout discrètes côté Métropole. Pierre Hurmic s'est montré réservé sur le sujet, préférant laisser la primeur de la présentation aux élus métropolitains qui planchent sur une feuille de route dédiée à la logistique. Elle sera présentée au mois de mai en conseil. Pour sûr que les groupes politiques y débattront de la zone à faibles émissions, de l'implication des communes, de l'utilité du fleuve ou des hubs logistiques, dans une évidente nécessité de décarbonation.

