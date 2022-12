Darwin rachète deux hangars à problèmes en coopération avec la Ville de Bordeaux

La pacification des relations de la mairie de Bordeaux, dont Pierre Hurmic (EELV) est le maire, et Bordeaux Métropole, présidé par Alain Anziani (PS), avec Darwin, le centre d'affaires alternatif situé dans la ZAC Bastide Niel, sur l'ancienne friche militaire de la caserne Niel, rive droite, est désormais acquise. En témoigne, l'annonce faite ce mardi 13 décembre de la création d'une société coopérative commune à Bordeaux et à Darwin pour racheter à Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) les deux hangars qui abritent le skatepark du club La Brigade et le bric-à-brac Emmaüs.

Lire aussiA Bordeaux, la situation juridique de l'écosystème Darwin en voie de normalisation

Cette société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), baptisée « Les hangars Darwin » va racheter les deux hangars, qui font partie de la ZAC Bastide Niel, moyennant 2,1 millions d'euros, abondés à parité par l'écosystème Darwin et la mairie de Bordeaux. Aménageur pour le compte de la Métropole du nouveau quartier Bastide Niel, qui sort de terre sur la rive droite, BMA était propriétaire de ces deux hangars en béton qui ont été pendant des années au cœur d'un affrontement sans pitié.

Darwin physiquement au coeur de la ZAC Bastide Niel

BMA accusait alors l'écosystème Darwin, porté par le groupe Evolution dirigé par Philippe Barre, d'avoir colonisé en toute illégalité ces hangars en béton qui ne lui appartenaient pas en s'appuyant sur des associations comme La Brigade, Emmaüs ou d'autres structures. La pression était d'autant plus grande sur ces deux hangars que, depuis 2016, ils devaient être rasés par BMA pour faire place à la construction de logements, dont une tranche de logements sociaux, et un parking.

« Ces fonciers sont stratégiquement situés au cœur de la ZAC, constituant ainsi de véritables "communs" que la Ville de Bordeaux et Darwin ont à cœur de préserver. Les hangars associatifs seront donc pérennisés, les logements sociaux non construits seront reportés sur le reste de la ZAC », indique la mairie de Bordeaux.

L'alliance PS/EELV à la Métropole a fait basculer les choses

Ces deux hangars emblématiques voient leur existence régularisée grâce un mouvement de bascule politique qui était difficile à anticiper. Les élections municipales de 2020, qui ont confirmé Alain Anziani (PS) dans son fauteuil de maire de Mérignac, l'ont également porté à la présidence de Bordeaux Métropole. Ce qui a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives.

Lire aussiEcosystème Darwin à Bordeaux : une drôle de guerre juridique qui n'en finit plus

L'annonce de la création de cette coopérative en décembre 2022 est ainsi l'aboutissement logique du changement de cap politique opéré sur ce dossier et incarné dès février 2022 par l'intervention de Christine Bost, vice-présidente (PS) de la Métropole où elle est en charge du foncier opérationnel et de Darwin. En début d'année l'élue s'est ainsi félicitée de la reconnaissance, pour la première fois officielle par la Métropole, du travail fait par Darwin sur la friche militaire de Niel, avant de porter son regard un peu plus loin.

« C'est une première étape de restauration du dialogue, dans laquelle nous reconnaissons le travail qu'ils ont accompli et leur place dans le territoire. L'objectif étant que nous puissions devenir de vrais partenaires. La discussion sur le skate parc ou encore la ferme urbaine n'est pas forcément un sujet compliqué. Car l'écosystème amène une activité pérenne pour le territoire », annonçait-elle ainsi.

Un long dégel devenu visible depuis début 2022

La question des extensions associatives de l'écosystème, combattues par le passé par les autorités municipales et métropolitaines, étaient donc un sujet déjà préréglé depuis au moins février 2022. Un chapitre clairement ouvert dès cette période par la déclaration commune faite par les trois acteurs de ce dossier : la Ville de Bordeaux, l'écosystème Darwin et Bordeaux Métropole.

« Il est envisagé une implication de la ville de Bordeaux aux côtés de Darwin dans l'acquisition des fonciers bâtis occupés. Une proposition de solution partagée, et avec d'autres partenaires, est d'ores et déjà à l'étude et le travail se poursuit dans l'objectif d'aboutir avant la fin de l'année 2022 », avaient alors cadré les trois partenaires.

Darwin va pouvoir prendre un nouveau départ plus apaisé au milieu d'une ZAC de taille XXL qui va durablement influencer sa façon de fonctionner.

Lire aussiPhilippe Barre (Darwin) : « Nous hackons le système capitaliste ! »