« Malgré toute mon expérience en la matière, je n'ai jamais eu autant de difficultés à boucler un budget.. », résume Alain Rousset, pourtant président du conseil régional d'Aquitaine puis de Nouvelle-Aquitaine depuis 1998. Le budget pour 2023, qui sera voté les 15 et 16 décembre en séance plénière, doit en effet résoudre une équation inédite. Sur un budget total de 3,5 milliards d'euros, l'inflation et la flambée des prix de l'énergie entraînent un surcoût de 185 millions d'euros pour les finances régionales, dont 74 millions pour les lycées, 60 millions pour les trains et cars régionaux et 27 millions pour les frais financiers. De quoi faire bondir les dépenses de fonctionnement de 9,5 % : « C'est tout simplement du jamais vu ! », confirme Sandrine Derville. La vice-présidente chargée des finances précise, que sans ces surcoûts, l'évolution des dépenses de fonctionnement aurait été contenue à +0,9 %.

Du côté des recettes aussi ce budget 2023 est hors norme puisque, grâce à la dynamique de la TVA, elles bondissent de 8,8 % sur un an ! Une forte hausse, elle-aussi inédite, qui ne permet cependant pas d'encaisser la totalité du choc pour la Région qui, dans le même temps, fait le choix de maintenir des investissements en hausse de 8 %, à 1,13 milliard d'euros. « Il ne faut surtout pas stopper l'investissement parce qu'il nous faut préparer l'avenir, accélérer les transitions et reconquérir notre souveraineté », justifie Sandrine Derville. Conséquence : l'épargne brute devrait se dégrader de 3,25 % l'an prochain. Et malgré cet effort consenti en 2023, Alain Rousset prévient : « Sans recettes nouvelles, la Région ne pourra absorber tous les chocs. L'emprunt n'étant pas une solution durable, il y a un risque réel pour l'investissement dès 2024 ». L'élu socialiste plaide ainsi pour attribuer aux régions « un point de TVA supplémentaire, notamment pour prendre en comptes les investissements des régions dans le ferroviaire, ou, pourquoi pas, les recettes d'une vignette carbone régionale sur les poids-lourds ».

Le ferroviaire sera en effet l'une des priorités d'investissement de la collectivité en 2023 avec 186 millions d'euros pour, notamment, acheter 15 rames TER. Il sera aussi question de développement économique (340 millions d'euros), de formation professionnelle (500 millions d'euros), du projet Ferrocampus et de transition énergétique avec la feuille de route « 100 % gaz renouvelable en 2050 », les efforts en matière de géothermie dans les lycées et la construction de deux établissements en Gironde (200 millions d'euros) ou encore les contrats d'électricité de gré à gré pour les entreprises. Sur le plan agricole, il est prévu de conditionner toutes les aides à des critères écologiques et sociaux tandis que la Région deviendra au 1er janvier 2023 l'autorité de gestion des aides aux installations pour les nouveaux agriculteurs.

