Le RER métropolitain bordelais en débat jusqu'au 19 novembre

Trois lignes ferroviaires traversantes, deux nouvelles gares au Bouscat et à Talence, des lignes de car express et des horaires revus et cadencés. Voici l'essentiel du projet de RER métropolitain ou RER girondin porté collectivement par les acteurs publics concernés : l'Etat, la Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, Bordeaux Métropole, la SNCF et Nouvelle-Aquitaine Mobilités. Objectif : faciliter les déplacements en train entre le cœur de l'agglomération bordelaise et les territoires limitrophes, notamment grâce à des billets uniques.

Deux nouvelles gares sont au programme : l'ouverture d'une gare Le Bouscat-Saint-Germaine en 2023 et la réouverture de la gare de Talence Médoquine en 2025. Tandis que le projet s'articulera autour de trois dessertes traversantes :

Arcachon-Libourne déjà en service depuis fin 2020

Langon-Saint-Mariens-Saint-Yzan entre 2026 et 2028

Bordeaux-Pessac-Pointe-de-Grave entre 2028 et 2030

Mais au-delà de la liaison sans changement de train à Bordeaux Saint-Jean, le projet vise aussi à augmenter le nombre de train et à cadencer les fréquences toutes les 30 min. Des lignes de car express, à l'instar de la liaison Bordeaux-Créon, sont également prévues.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Le plan du réseau à l'horizon 2028-2030.

Au total, ce vaste projet qui se développera jusqu'en 2030, nécessitera au moins 700 millions d'euros d'investissement. Il fait actuellement l'objet d'un concertation publique jusqu'au 19 novembre. Les contributions peuvent être adressées en ligne sur un site dédié tandis que plusieurs réunions publiques sont également organisées. Après Arcachon (26 septembre), Talence (4 octobre) et Libourne (10 octobre), des réunions publiques sont prévues à Talence (17 octobre), Saint-Yzan-de-Soudiac (19 octobre), Langon (24 octobre), Lesparre (2 novembre) et Bordeaux (7 novembre).

Walter Acchiardi et Denis Salles, garants de la concertation, ont été désignés par la Commission nationale du débat public (CNDP), pour veiller au bon déroulement de ces concertations et au respect de la participation du public.

