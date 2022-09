Bordeaux : Bernard Blanc démissionne de son mandat d'adjoint à l'urbanisme résilient

Les négociations sont en cours dans les bureaux du Palais Rohan, à Bordeaux, pour constituer l'équipe qui épaulera le maire pour les deux tiers restant du mandat qui cours jusqu'au printemps 2026. Pierre Hurmic va devoir trouver un savant équilibre entre les expériences et revendications de chacun, les équilibres politiques et la parité entre femmes et hommes. Un remaniement contraint par le départ coup sur coup de deux figures de la majorité. Véronique Seyral, l'adjointe au maire chargée des quartiers prioritaires politique de la ville, a quitté ses fonctions pour raisons personnelles le 1er septembre. Deux semaines plus tard, c'était au tour de Bernard Blanc, l'adjoint à l'urbanisme résilient, de déposer sa lettre de démission sur le bureau du maire le jour de la conférence de presse de rentrée, à laquelle il n'a d'ailleurs pas participé. Il a ensuite confirmé sa volonté de se retirer de la vie politique devant les promoteurs bordelais réunis, le 23 septembre dernier, au Salon du logement neuf de Bordeaux.

Lire aussiÀ Bordeaux, Pierre Hurmic mise sur l'autonomie énergétique

Le bâtiment frugal bordelais

Ancien directeur général du bailleur social Aquitanis, Bernard Blanc a fêté ses 68 ans cette année et n'a jamais caché son intention de prendre progressivement du recul par rapport à son mandat politique débuté en 2020 de manière un peu inattendue. En 2021, il avait quitté la présidence de Bordeaux Métropole Aménagement, sur fond d'incompatibilité avec ses fonctions municipales, puis il avait démissionné au printemps 2022 de ses fonctions de vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l'urbanisme.

Connu pour son franc-parler et sa bonne connaissance à la fois des problématiques et des acteurs locaux du logement, il tire donc sa révérence après avoir fait parler de lui en début de mandat avec le "moratoire" ou "inventaire" décidé sur la construction neuve puis en poussant le verdissement de l'immense ZAC Bastide Niel sur la rive droite.

Lire aussi"A Bordeaux, on va ralentir le flux de constructions neuves" Bernard-Louis Blanc (1/2)

Il a ensuite porté puis donné naissance au projet qui lui tenait le plus à cœur : le label du bâtiment frugal bordelais et ses 42 critères. Une charte d'urbanisme pas encore contraignante légalement mais destinée à devenir l'un des marqueurs politiques de l'action municipale de Pierre Hurmic malgré son application complexe et les réserves exprimées au niveau métropolitain.

Lire aussiUn an après, le fragile bilan du Bâtiment frugal bordelais

Chez les promoteurs, qui avaient appris à travailler avec un professionnel issu du logement social, on salue son "ouverture d'esprit" :

"C'est dommage car c'était un grand professionnel de l'immobilier qui avait des convictions et qui les partageait. J'espère juste que la mairie va continuer avec la même ouverture d'esprit. Nous vivons une situation difficile qui nous oblige à trouver des solutions et donc à nous asseoir autour de la table pour discuter. Il ne faudrait pas que le dialogue soit coupé. Je précise tout de même que nous avons d'excellentes relations à la mairie avec l'équipe de Stéphane Pfeiffer [l'adjoint en charge notamment du logement]", réagit Pierre Vital, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine.

De son côté, la mairie ne souhaite pas commenter ce nouveau départ dans l'équipe municipale et se laisse encore quelques jours avant d'officialiser les contours exacts du remaniement. La nouvelle configuration sera présentée aux élus lors du prochain conseil municipal mardi 4 octobre.

Lire aussiImmobilier : le torchon commence à brûler entre Bordeaux Métropole et les promoteurs